Liberan la vialidad Miguel Alemán en La Paz: Retiran cerco que obstaculizaba el paso.

Ayuntamiento municipal llevó a cabo la liberación de la calle Miguel Alemán en la colonia Ampliación El Centenario. Esta acción, realizada con el fin de restablecer el trazo correcto de la ruta, se efectuó conforme a la cartografía oficial existente.

La intervención fue necesaria para atender una problemática en la que la ciudadanía se veía afectada. Por costumbre, los habitantes utilizaban una franja de tierra perteneciente a un predio particular como paso vehicular habitual. Dicha franja posteriormente fue cerrada por el propietario, lo que llevó a la acción municipal.

LEE MÀS: Disminuye la diversidad marina en Isla San José; científicos alertan sobre efectos del calentamiento oceánico

Operativo y deslinde oficial

Personal de diversas dependencias trabajó en conjunto para completar la operación de liberación.

La Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad encabezó los trabajos en coordinación con Movilidad y Espacio Público, Ordenamiento del Territorio, Seguridad Pública y Servicios Públicos Municipales.

Rosa Citlali Placencia López , directora de Movilidad, señaló la necesidad de realizar estas acciones.

, directora de Movilidad, señaló la necesidad de realizar estas acciones. La operación implicó el retiro de parte de un cerco de alambre y postes de madera que impedían el acceso al camino.

Adicionalmente, se empleó maquinaria pesada para realizar el trazado de la vialidad de acuerdo con el plano oficial.

El personal de Ordenamiento del Territorio procedió a delimitar la vía pública de acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano para Baja California Sur.

LEE MÀS: Detectan incremento de fraudes digitales y extorsiones en redes sociales en La Paz

Circulación restituida y limpieza pendiente

El objetivo central de la acción fue restituir la circulación de vehículos dentro de los límites oficiales de la vialidad Miguel Alemán. La circulación fue restituida a los ciudadanos siguiendo la normatividad, incluyendo la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja California Sur.

No obstante, la limpieza total y habilitación completa de la vía quedó programada para ser completada en un futuro cercano. Este trabajo final se ejecutará en los próximos días, una vez que se incorpore el equipo especializado requerido para su conclusión.