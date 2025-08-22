Liberan acceso a playa El Saltito en La Paz; retiran portón que bloqueaba la entrada

Después de años de bloqueos, finalmente se liberó el acceso a playa El Saltito, en La Paz. Este viernes 22 de agosto, el Ayuntamiento retiró el portón metálico que restringía el paso por la única vía pública que conecta con la playa y otras zonas costeras.

La alcaldesa Milena Quiroga Romero celebró la acción en redes sociales:

“¡Lo logramos! En un acto de justicia social liberamos el acceso a Playa El Saltito, retirando la pluma que impedía el libre tránsito a las Playas Públicas. Gracias a las denuncias ciudadanas y el trabajo de la Contraloría municipal en coordinación con las dependencias del Ayuntamiento, garantizamos #PlayasLibres”, escribió.

La lucha por la liberación de la playa El Saltito

La pluma metálica, colocada en medio del camino por particulares, limitaba el acceso de locales y turistas a las playas El Saltito y El Carrizalito. Ciudadanos denunciaron en múltiples ocasiones que los vigilantes impedían el paso de vehículos y restringían el horario de ingreso a la playa.

En abril de 2023, el Ayuntamiento de La Paz retiró un portón instalado por particulares, pero un juez ordenó reinstalarlo tras un juicio de amparo. Tras la lucha judicial, el Ayuntamiento logró liberar la entrada a la playa El Saltito y garantizar que el acceso sea totalmente público.

Liberación de Playas 2.0

El contralor Pável Castro Ríos encabezó la liberación del acceso a El Saltito, que forma parte de la segunda etapa del proceso de recuperación de accesos a playas. Durante el operativo, documentó la acción para dejar constancia ante las autoridades judiciales:

“Vamos rumbo a El Saltito para quitar la pluma que impedía el acceso a la playa original y que también conduce a El Carrizalito. Queremos dejar evidencia de que esta es una vía pública”, explicó en una transmisión en redes sociales.

La alcaldesa de La Paz invitó a la ciudadanía a disfrutar de la playa El Saltito y a cuidarla, subrayando la importancia de mantener estos espacios limpios y accesibles para todos.

