Ayuntamiento de La Paz retira estructuras que obstruían movilidad en la calle 16 de Septiembre

Atendiendo reportes ciudadanos y con el objetivo de asegurar el derecho a la movilidad, el Ayuntamiento de La Paz liberó la vía pública en la calle 16 de Septiembre, entre Belisario Domínguez y Carlos M. Ezquerro, donde una obra provisional mantenía tapiales de madera que obstruían la banqueta.

La acción fue ejecutada por la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, en coordinación con la Dirección de Movilidad y Espacio Público, Servicios Públicos Municipales y Seguridad Pública.

Se les pidió que retiraran el bloqueo, pero ignoraron la notificación

Rosa Citlali Placencia López, titular de Movilidad y Espacio Público, informó que el procedimiento inició con la notificación a los responsables para que retiraran voluntariamente las estructuras.

Sin embargo, al no obtener respuesta, se procedió a la demolición con apoyo de cuadrillas municipales.

Placencia López explicó que este tipo de denuncias, recibidas a través de la aplicación App La Paz o por escrito, siguen un protocolo que comienza con la verificación en campo, la notificación a los responsables y un plazo de cinco días hábiles para atender el citatorio.

En caso de incumplimiento, se coordina la intervención de las áreas correspondientes para garantizar el libre tránsito peatonal.

El Ayuntamiento de La Paz reiteró que obstruir banquetas afecta directamente la seguridad y derechos humanos de las personas, por lo que exhortó a la ciudadanía a seguir utilizando la aplicación digital para reportar irregularidades en el espacio público y contribuir a una movilidad segura, libre y accesible para todos.