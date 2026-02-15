¿Los libros de Texto Gratuitos volverán a cambiar? Estos ajustes anunció Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este fin de semana que los Libros de Texto Gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no sufrirán modificaciones en sus contenidos actuales ni se eliminará el legado educativo de la administración de AMLO, no obstante sí tendrán algunos ajustes.

Durante una gira de trabajo, la mandataria aclaró que la estructura pedagógica vigente se mantiene firme, buscando dar continuidad al modelo de la Nueva Escuela Mexicana para el próximo ciclo escolar.

Esta aclaración surge en medio de la reciente destitución de Marx Arriaga, quien fuera el encargado de la Dirección General de Materiales Educativos. A pesar de los cambios en el gabinete de la SEP, Sheinbaum enfatizó que el objetivo no es retroceder en lo avanzado, sino robustecer la formación de los estudiantes con nuevos enfoques que habían quedado pendientes en versiones anteriores del material didáctico.

El ajuste principal que este 2026 se planea realizar en los libros de texto gratuito de la SEP consistirá en la incorporación de nuevos contenidos dedicados a la historia de las mujeres emblemáticas de México.

La presidenta señaló que es fundamental que las niñas y niños reconozcan las aportaciones de figuras femeninas que han sido invisibilizadas en la narrativa histórica oficial, asegurando que esta actualización no sustituye lo ya escrito, sino que lo complementa para ofrecer una visión más justa e igualitaria de nuestra sociedad.

La SEP ha reiterado que el proceso de distribución y producción de los ejemplares para el periodo 2026 sigue su curso normal, garantizando que todos los alumnos de educación básica tengan acceso a sus materiales a tiempo.

Los nuevos apartados sobre el papel de la mujer en la independencia, reforma y revolución serán integrados mediante anexos o actualizaciones en las ediciones futuras.

POLÉMICAS POR CONTENIDOS EN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITO EN MÉXICO

Es importante recordar que la polémica sobre los libros de texto ha sido constante desde el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), enfrentando incluso batallas legales en diversos estados del país.

No obstante, la administración actual mantiene la postura de que el enfoque humanista es la base de la transformación pública. Al sumar la perspectiva de género y el reconocimiento histórico de las mujeres, se atiende una demanda social de larga data en el sector académico y civil.

Finalmente, la integración de estos temas será supervisada por especialistas en pedagogía e historia, asegurando que los ajustes mantengan la coherencia con los planes de estudio vigentes.

La SEP informará próximamente sobre los nombres de las heroínas y pensadoras que serán incluidas en las páginas de los libros, marcando un hito en la educación con perspectiva de género en las escuelas públicas del país.

