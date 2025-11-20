¿Quién es ‘El Licenciado’, presunto autor intelectual de Carlos Manzo?

Fue capturado Jorge Armando N, identificado como ‘El Licenciado’, presusnto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido durante el Festival de las Velas en dicha ciudad. Autoridades federales lo señalaron como presunto autor intelectual del ataque, así como figura relevante dentro de una estructura del crimen organizado que opera en varias regiones de Michoacán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, presentó ayer a ‘El Licenciado’, quien fue detenido en Morelia. Investigadores refirieron que el sospechoso habría coordinado las órdenes para ejecutar el atentado contra Carlos Manzo, además de mantener vínculos directos con el cártel relacionado con el homicidio.

Reportes de inteligencia indican que ‘El Licenciado’ operaba en Uruapan, Pátzcuaro, Morelia y Cuitzeo, regiones consideradas estratégicas para la organización delictiva. Dentro de esta estructura, era identificado también como “El Contador”, ya que presuntamente administraba el pago de nóminas criminales provenientes de Guadalajara, Jalisco.

Las investigaciones lo ubican al mismo nivel que otros líderes del grupo, entre ellos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, conocidos como R1 y R2, así como Heraclio Guerrero Martínez, identificado como “Tío Laco”. Su papel dentro del cártel muestra la profundidad de la red involucrada en el asesinato de Carlos Manzo.

Autoridades informaron además que ‘El Licenciado’ mantenía relación directa con “El Rino”, René Belmontes Aguilar, integrante de otra célula criminal quien fue capturado por la Policía Municipal de Uruapan el pasado 27 de agosto. Este arresto fue difundido por el propio alcalde Carlos Manzo, quien incluso exhibió a los detenidos en una transmisión en vivo.