Proponen licencias de conducir con vigencia de hasta 6 años en BCS

El diputado Fabrizio del Castillo Miranda (PRI) propuso una reforma para que el Gobierno del Estado de Baja California Sur pueda expedir licencias de conducir con vigencia de hasta seis años, con el objetivo de facilitar trámites a la ciudadanía y reducir la carga administrativa del gobierno.

La propuesta modifica el artículo 27 de la Ley de Derechos y Productos del Estado, en lo relacionado con los costos de expedición de licencias para choferes, automovilistas y motociclistas.

“Al ampliar la vigencia a seis años, se permite ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Esto es especialmente útil en zonas donde tramitar una licencia implica largos traslados o pérdida de días laborales”, señaló el legislador en tribuna.

El diputado recordó que medidas similares ya se aplican en otras entidades, incluida la Ciudad de México, donde existen licencias permanentes.

Además, la iniciativa se alinea con el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, al promover la simplificación administrativa y digitalización de trámites.

Del lado gubernamental, la medida contribuiría a optimizar recursos, disminuir la saturación en módulos de atención y mejorar la eficiencia operativa, sin afectar las finanzas estatales.

También se contempla una tabla de tarifas diferenciadas para la reposición por robo o extravío de licencias de tres o seis años. Durante el primer año, el costo sería del 50%, y del 30% entre el segundo y cuarto año.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos para su análisis y dictamen.

