Planean licitación para 20 camiones recolectores ante crisis de basura en Los Cabos

Para hacer frente al déficit de unidades de recolección de basura que afecta desde hace meses al municipio, el Ayuntamiento de Los Cabos proyecta adquirir 20 camiones recolectores, junto con 10 unidades de caja seca y dos vactors destinados a la atención de aguas residuales.

El alcalde Christian Agúndez Gómez informó que estos vehículos serán financiados mediante el Fideicomiso del Derecho al Saneamiento Ambiental, un mecanismo que se formalizará en aproximadamente dos semanas.

Detalles de la licitación: camiones, barredoras y más

“Estamos esperando que el fideicomiso se constituya formalmente para arrancar la licitación. La meta es adquirir 20 camiones de prensa, 10 de caja seca y dos vactors para aguas residuales. El comité deberá autorizar la compra”, explicó el alcalde.

Aunque el monto de la licitación aún no ha sido definido, se contempla incluir además barredoras, pipas, motoconformadoras y otros equipos para fortalecer las labores de limpieza urbana y mantenimiento vial.

Fideicomiso impulsará más infraestructura sostenible

El alcalde agregó que el fideicomiso no solo atenderá la compra de unidades, sino que también se utilizará para financiar proyectos de infraestructura sostenible en diversas áreas del municipio, contribuyendo a mejorar los servicios públicos y la gestión ambiental.