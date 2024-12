Líderes de todos los partidos políticos de la anterior legislatura se embolsan 32 MDP

Una nota publicada en el periódico mexicano El Universal reveló que los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados se aprobaron recursos adicionales por casi 32 millones de pesos antes de concluir la pasada legislatura. Este acuerdo, aprobado por el comité de administración desde el 21 de junio, ha generado polémica en medio de acusaciones de malos manejos de recursos en el poder legislativo.

Según el periódico, el destino de estos fondos no se detalla, pero se menciona que serían utilizados para gastos extraordinarios o imprevistos. Sin embargo, se ha especulado que este monto asignado es, en realidad, un bono por la conclusión de los trabajos de la pasada legislatura, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.

Los montos asignados a cada líder de los partidos políticos, son los siguientes:

– Morena: 12,157,258 pesos para Ignacio Mier

– PAN: 6,774,194 pesos para Jorge Romero

– PRI: 4,460,213 pesos para Rubén Moreira

– Partido Verde Ecologista Mexicano: 3,769,355 pesos para Carlos Puente

– PT: 1 millón 995,968 pesos para Alberto Anaya

– Movimiento Ciudadano: 1,754,032 pesos para Braulio López Ochoa

– PRD: 1 millón 25,806 pesos para Francisco Huacus

Este escenario resulta particularmente insultante para los trabajadores mexicanos, quienes están recibiendo su aguinaldo, una prestación que, según la Ley Federal del Trabajo, debe ser pagada antes del 20 de diciembre. Además, se estima que cerca del 40% de los trabajadores mexicanos no reciben aguinaldo debido a que no están en la industria formal o porque sus empleadores no les pagan esta prestación.

La noticia ha generado una gran indignación en la opinión pública, con muchos ciudadanos expresando su descontento en redes sociales y otros medios de comunicación.

“Es un escándalo que los políticos se apropien de recursos públicos sin transparencia ni rendición de cuentas”, expresó un usuario en Twitter.

Otros han cuestionado la falta de priorización en el uso de recursos públicos, destacando que hay necesidades más urgentes en el país que no están siendo atendidas.

“¿Por qué no se destinan esos recursos a programas de apoyo a la educación, la salud o la seguridad?”, preguntó un ciudadano en una carta al editor de un periódico local.

Como puede verse, los partidos políticos, tanto del gobierno como de oposición, lo único que esperan es la oportunidad para saquear las arcas de los recursos nacionales. Los ciudadanos aportamos recursos a través de los impuestos, nos vemos todos los días en serias dificultades para completar el ingreso familiar, y ellos, tan tranquilamente, disponen de esos recursos de todos nosotros para apropiárselos y disfrutar de un beneficio que, en otras circunstancias, quizá nunca hubieran tenido la oportunidad de disfrutarlos. Verdaderamente vergonzoso.

En medio de esta polémica, el gobierno ha sido criticado por no tomar medidas para evitar este tipo de situaciones y por no promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos. La opinión pública sigue esperando una respuesta clara y contundente sobre este asunto.

EU