Liga MX: Clausura 2026 arranca en medio de los preparativos mundialistas

Fútbol mexicano en modo mundialista

La Liga MX vuelve a la actividad este viernes 9 de enero con el inicio del Clausura 2026, un torneo que marcará la antesala del Mundial de futbol que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá en junio.

El regreso anticipado responde a la necesidad de ajustar los tiempos de competencia para que la fase regular y la liguilla concluyan sin interferir con la preparación del evento más importante del planeta.

Un calendario distinto

El Clausura 2026 tendrá un calendario más compacto.

La fase regular terminará el 26 de abril

Se elimina el repechaje o “play-in”

Solo los ocho mejores equipos accederán directamente a la liguilla

Esto permitirá que la Selección Mexicana cumpla con su concentración de 40 días y partidos de preparación antes del Mundial.

Prioridad para el Tri

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) acordó con los clubes que la Selección tendrá prioridad absoluta en este semestre.

Esto implica que los equipos deberán liberar a sus jugadores en tiempo y forma, incluso si sus compromisos de liga aún no han concluido.

El objetivo es claro: que el Tri llegue con la mejor preparación posible al Mundial.

Un semestre histórico

El Clausura 2026 será un torneo atípico:

Más corto

Con menos margen de error

Con la mirada puesta en junio, cuando México inaugure la Copa del Mundo en el Estadio Azteca

Para los aficionados, significa disfrutar de la Liga MX mientras se vive la emoción de los preparativos mundialistas, en un semestre que promete ser histórico para el fútbol mexicano.

