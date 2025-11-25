Liga MX define horarios de la Liguilla 2025: así se jugarán los Cuartos de Final

Calendario oficial de la Liguilla

La Liga MX confirmó los horarios y fechas de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, tras concluir el Play-In y definir a los ocho equipos clasificados.

Con clubes como América, Chivas, Cruz Azul, Tigres, Monterrey y Toluca en la contienda, la fase final se anticipa reñida. Estos equipos no disputan un partido oficial desde la Jornada 17, celebrada el 8 de noviembre, por lo que aprovecharon el receso para partidos amistosos y recuperación de lesionados.

Así se jugarán los Cuartos de Final

Partidos de ida

FC Juárez vs Toluca — Miércoles 26 de noviembre, 19:00 h

Rayados vs América — Miércoles 26 de noviembre, 21:05 h

Tijuana vs Tigres — Miércoles 26 de noviembre, 23:00 h

Chivas vs Cruz Azul — Jueves 27 de noviembre, 20:07 h

Partidos de vuelta

América vs Monterrey — Sábado 29 de noviembre, 17:00 h

Toluca vs Juárez — Sábado 29 de noviembre, 19:05 h

Tigres vs Tijuana — Sábado 29 de noviembre, 21:10 h

Cruz Azul vs Chivas — Domingo 30 de noviembre, 19:00 h

Horarios inusuales y razones

Uno de los detalles más llamativos es la programación de tres partidos en un mismo día, tanto en la ida como en la vuelta.

Además, destaca el duelo de Tijuana vs Tigres, pactado a las 23:00 horas, un horario poco habitual en la liga mexicana.

Según lo informado, este ajuste responde a recomendaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, con el fin de facilitar operativos y evitar aglomeraciones cuando juegan dos clubes capitalinos como América y Cruz Azul.

Los ocho invitados: favoritos y sorpresas

La clasificación de FC Juárez como último invitado vía Play-In completa una liguilla cargada de favoritos:

América , actual favorito por su plantilla millonaria.

, actual favorito por su plantilla millonaria. Cruz Azul , que vuelve tras un cierre sólido.

, que vuelve tras un cierre sólido. Tigres y Monterrey , los gigantes del norte.

, los gigantes del norte. Chivas , con un repunte en el cierre del torneo.

, con un repunte en el cierre del torneo. Toluca, con una ofensiva explosiva.

Por otra parte, Tijuana y Juárez llegan como los llamados “caballos negros”, dispuestos a romper los pronósticos.

Recta final hacia el campeonato

Con el calendario definido, la mesa está puesta: ocho equipos, cuatro enfrentamientos directos y una sola meta, levantar el trofeo del Apertura 2025.

Finalmente, a partir del 26 de noviembre, el balón volverá a rodar y comenzará la verdadera disputa por el título. Los aficionados ya se preparan para una liguilla que promete polémica, intensidad y partidos de alto voltaje.