Liga MX acelera su calendario con doble jornada en la fecha 2 rumbo al Mundial 2026

Apenas en la segunda fecha del Clausura 2026, la Liga MX presentó una jornada doble entre semana, reflejo de un calendario ajustado por la proximidad del Mundial 2026.

La medida busca concluir el torneo antes de junio, cuando iniciará la concentración de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que el Clausura 2026 tendrá tres jornadas dobles:

Fecha 2: 13 y 14 de enero

Fecha 9: 3 y 4 de marzo

Fecha 16: 21 y 22 de abril

Además, se eliminó el formato de Play-In para la Liguilla, con el fin de reducir tiempos y liberar a los seleccionados nacionales con anticipación.

Resultados de la primera doble jornada

La primera doble jornada incluyó nueve encuentros:

Martes 13 de enero: Puebla vs Mazatlán, Necaxa vs Monterrey, Pachuca vs León y Juárez vs Chivas.

Puebla vs Mazatlán, Necaxa vs Monterrey, Pachuca vs León y Juárez vs Chivas. Miércoles 14 de enero: Cruz Azul vs Atlas, Querétaro vs Tijuana, América vs Atlético San Luis, Santos vs Toluca y Tigres vs Pumas.

La mayoría de los partidos fueron transmitidos por televisión abierta, lo que permitió a los aficionados seguir la intensa actividad sin costo adicional.

Riesgos y exigencias

Especialistas advierten que el calendario comprimido incrementa la carga física y médica sobre los futbolistas. Por lo tanto, deberán adaptarse a un ritmo más exigente.

La presión competitiva también afecta a los clubes, que tendrán menos margen de error en un semestre marcado por la urgencia de puntos y la preparación mundialista.

La doble jornada en la fecha 2 marca el inicio de un torneo atípico, donde la prioridad es ajustar tiempos para que la Liga MX concluya antes del Mundial 2026.

Con tres jornadas dobles programadas y una Liguilla compacta, el Clausura 2026 será uno de los torneos más vertiginosos en la historia reciente del fútbol mexicano.

