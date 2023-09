¿A qué hora y dónde ver los partidos de este viernes de la Liga MX?

Este viernes, 29 de septiembre, continúa la décima fecha del Apertura 2023 de la Liga MX.

Por la tarde arrancará con un emocionante partido entre Querétaro y León en el Estadio La Corregidora.

Más tarde, por la noche, tendremos enfrentamientos igualmente interesantes cuando Tijuana, FC Juárez, Atlético de San Luis y Cruz Azul se enfrenten en sus respectivos encuentros.

Hasta el momento, el Atlético de San Luis lidera la tabla de posiciones con un total de 19 puntos, consolidándose como el equipo a vencer en esta temporada.

Detrás de ellos, encontramos a equipos como América, Tigres, FC Juárez y Atlas, que ocupan los demás lugares destacados en la clasificación.

Sin embargo, es importante mencionar que, lamentablemente, ninguno de los tres partidos que se disputarán en esta jornada se transmitirá por televisión abierta.

¿A qué hora y dónde ver los partidos?

Querétaro vs León/ 19:00/ ViX Premium, FOX Sports y Fanatiz

Tijuana vs FC Juárez/ 21:00/ ViX Premium, FOX Sports y Fanatiz

Atlético de San Luis vs Cruz Azul/ 21:00/ ESPN y Star+