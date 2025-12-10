Liga MX: una final sin reflejo del ADN del Tri

Una final con protagonistas extranjeros

La final del Apertura 2025 entre Tigres y Toluca encendió el debate sobre el papel de la Liga MX en la formación de seleccionados nacionales.

A pesar de la expectativa por el título, especialistas y aficionados coinciden en que el desenlace del torneo no refleja el ADN del Tri. La presencia de jugadores mexicanos es mínima y el protagonismo recae en futbolistas extranjeros.

Impacto en el camino al Mundial 2026

La situación se agudiza de cara al Mundial 2026. La Asamblea de Dueños de la Liga MX aprobó que los convocados por Javier Aguirre reporten al Tri desde abril.

Esto significa que la Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin seleccionados nacionales. Para equilibrar la competencia, la Federación Mexicana de Futbol permitirá a los clubes alinear a sus nueve extranjeros de manera simultánea.

Un problema estructural

Este escenario refleja un problema de fondo: mientras la liga se fortalece con figuras internacionales, el semillero de talento mexicano se reduce.

La final entre Tigres y Toluca es ejemplo claro: plantillas con gran peso extranjero y pocos jugadores que forman parte del esquema del Tri.

“Lo que vemos en la liguilla no es lo que veremos en la selección. El ADN del Tri no se refleja en estas finales, porque los protagonistas son otros”, señalan analistas deportivos.

Comparación con otras ligas

La crítica apunta a que la Liga MX, en su afán de mantener competitividad y espectáculo, ha dejado de ser un espacio que fomente la consolidación de seleccionados nacionales.

En contraste, países como Argentina o Brasil mantienen ligas con fuerte presencia local que nutren a sus selecciones.

La pregunta rumbo al 2026

De cara al Mundial, la pregunta es inevitable: ¿cómo puede el Tri competir al máximo nivel si sus jugadores no son protagonistas en la liga doméstica?

La respuesta parece estar en un replanteamiento profundo de las reglas de competencia y del equilibrio entre extranjeros y nacionales.