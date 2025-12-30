Liga MX vs MLS 2025: ¿Cuál fue mejor?

Leagues Cup definió el pulso futbolístico

El debate sobre cuál liga fue mejor en 2025, la Liga MX o la MLS, se intensificó tras el cierre de ambas temporadas.

Los números muestran que cada una tuvo logros importantes, aunque en frentes distintos.

El torneo que inclinó la balanza fue la Leagues Cup, donde se enfrentaron clubes de México, Estados Unidos y Canadá.

Ventaja para la MLS en resultados

La edición 2025 reunió a 36 equipos. Tras varias jornadas, el marcador global favoreció a la MLS, que acumuló más puntos y mostró mayor consistencia.

El torneo culminó con el Seattle Sounders como campeón, luego de golear 3-0 al Inter Miami en la final.

En el camino, los clubes estadounidenses eliminaron a varios equipos mexicanos, incluyendo al Club América, que cayó sorpresivamente ante Real Salt Lake en fase de grupos.

Liga MX lideró en audiencia

Aunque la Liga MX no logró imponerse en la Leagues Cup, mantuvo su atractivo en México.

Durante el Apertura 2025, se registraron cifras récord de audiencia: más de 78 millones de espectadores acumulados.

Equipos como Toluca, Tigres y Rayados fueron los más sólidos del torneo, aunque ninguno logró avanzar a la fase final.

Contraste entre impacto y rendimiento

El 2025 dejó un contraste claro. Por un lado, la Liga MX reafirmó su poder de convocatoria y liderazgo en audiencia.

Por otro, la MLS mostró mejor rendimiento en los enfrentamientos directos, coronándose en la Leagues Cup y superando a los equipos mexicanos en puntos.

Dos ligas, dos fortalezas

El resultado refleja un cambio en la dinámica futbolística de Norteamérica.

Mientras la Liga MX sigue siendo la más seguida en México, la MLS se consolida como una liga competitiva y con creciente impacto internacional.

