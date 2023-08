Ligas Mayores de Beisbol reprogramó tres partidos por huracán “Hilary”

Las Grandes Ligas reajustaron el calendario de juegos, trasladando tres partidos originalmente programados para el domingo al sábado en California, en previsión de la llegada del huracán “Hilary”, que se espera impacte en suelo estadounidense el próximo domingo.

Los cambios fueron comunicados por la dirección de las ligas mayores mientras Hilary transitaba frente a la costa mexicana del Pacífico el viernes como un huracán de categoría 4.

Cada uno de los encuentros —Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres, Tampa Bay Rays vs. Los Ángeles Angels y Miami Marlins vs. Los Ángeles Dodgers— se disputará el sábado en el marco de dobles juegos.

En el caso de los Dodgers, el primer partido comenzará a las 12:00 p.m., Tiempo del Pacífico (PT) y el segundo a las 18:10 PT. Los duelos entre los Padres y los D-Backs están programados para las 12:10 TP y las 17:40 TP. Por último, los partidos de los Angels frente a los Rays tendrán lugar a las 13:07 TP y las 18:07 TP.

Los tres estadios son al aire libre, lo que justifica la modificación en el horario. Además, se considera que los jugadores de todos los equipos tendrán tiempo suficiente para evacuar la zona en caso de que la tormenta se intensifique.

Para los poseedores de entradas, todos los juegos reprogramados del domingo se convertirán ahora en los partidos de la primera hora del sábado. Los encuentros programados originalmente para el sábado permanecen intactos.

Hilary aumentó su intensidad el viernes por la mañana antes de debilitarse ligeramente por la tarde. Sus vientos sostenidos descendieron de 145 millas por hora (230 kilómetros por hora) a 130 mph (215 kph).

Según los pronósticos, se espera que “Hilary” continúe siendo un huracán hasta la noche del sábado, cuando se aproxime a la península mexicana de Baja California. Se espera que se degrade a tormenta tropical el domingo, cuando se acerque al sur de California.

El último caso registrado de una tormenta tropical tocando tierra en el sur de California fue el 25 de septiembre de 1939, fenómeno que se conoció como el “cordonazo de San Francisco” — el nombre genérico atribuido a las tormentas que se forman cerca del 4 de octubre, el día de san Francisco de Asís.