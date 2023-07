Lilian Armenta Ayub rema a la cúspide por BCS y México

La Paz.- Baja California Sur ha sido testigo del talento deportivo de Lilian Armenta Ayub en el remo a nivel nacional como internacional. Recientemente, su actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 la llevaron a conseguir tres preseas, dos oros y una plata.

Armenta Ayub se ha convertido en sinónimo de determinación en el deporte del remo. Desde sus primeros pasos en este deporte, su dedicación y pasión fueron evidentes para todos aquellos que la rodeaban.

Sus logros en campeonatos nacionales e internacionales hablan de lo que representa como deportista. Lilian ha superado a sus competidores y dejando su marca en cada competencia, y su reciente participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en San Salvador, la llevó a conseguir la gloria con dos medallas de oro en su haber.

En entrevista, Armenta Ayub compartió sus pensamientos y emociones sobre sus logros en San Salvador y su visión de futuro en el deporte del remo.

“Estoy realmente emocionada y agradecida por todo el apoyo que he recibido. Ganar dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe es un sueño hecho realidad. Fue un desafío arduo, pero el trabajo duro y el enfoque constante finalmente dieron sus frutos. Estoy muy orgullosa de representar a mi estado, a mi país y a todos aquellos que han confiado en mí.

Comento lo que significó para competir en San Salvador y representar a México y a Baja California Sur junto con el resto de la selección nacional en la justa intercontinental, donde la actuación fue importante.

“Cada vez que me subo a un bote, llevo en mi corazón los colores y la pasión de mi tierra. San Salvador fue una experiencia inolvidable, y cada carrera fue un desafío que afronté con determinación. Poder llevarme a casa dos medallas de oro para Baja California Sur es algo que siempre recordaré”

Platico sobre su futuro en otras competencias, ya que a partir de mañana emprenderá el viaje a Ciudad de México para continuar con sus entrenamientos de cara a los siguientes certámenes que se le avecinan

“Mi objetivo es seguir creciendo como atleta y como persona. Mi pasión por el remo no tiene límites, y quiero aprovechar todas las oportunidades que se me presenten. Ahora que he alcanzado este hito, quiero trabajar aún más duro para mantenerme en la cima y superarme a mí misma. Mi enfoque estará en los próximos campeonatos y competencias internacionales, y espero representar a mi país en los Juegos Olímpicos en el futuro”.