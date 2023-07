Limpian basureros cladestinos en Los Cabos

Los Cabos, B.C.S. 02 de julio 2023.- Personal de La Dirección General de Servicios Públicos, en conjunto con el encargado de despacho de la Dirección de Aseo y Limpia, Emilio Lucero, llevan a cabo acciones de limpieza en zonas que se han convertido en basureros clandestinos, asimismo solicitan la colaboración de la ciudadanía para que contribuya y no utilice estos espacios como tiraderos que afectan la salud, dan una mala imagen y dañan el medio ambiente.

‘’En conjunto con las direcciones municipales estamos trabajando con jornadas intensas en los basureros clandestinos, hemos podido detectar una gran cantidad y no solo en causes de arroyo sino también en la principal mancha urbana de San José del Cabo, Cabo San Lucas y zonas de las delegaciones; en ese sentido es que invitamos a la población para que colabore y no utilice cualquier lote baldío, arroyo u otro espacio para tirar la basura, aquí la idea es trabajar de manera coordinada para seguir conservado un municipio limpio’’, abundó el encargado de despacho de la Dirección de Aseo y Limpia Emilio Lucero.