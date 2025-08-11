Tras Ivo, limpian calles de Los Cabos para evitar problemas con nuevas lluvias

La tormenta tropical Ivo en Los Cabos dejó varias vialidades cubiertas de tierra y escombros, una situación frecuente en temporada de lluvias. Desde el fin de semana, brigadas de Aseo y Limpia trabajan para retirar el material arrastrado y rehabilitar las zonas más afectadas.

En San José del Cabo, las labores se concentran en calles con fuerte acumulación de arena y escombros, sobre todo en áreas de alto flujo vehicular.

“En San José del Cabo, la más afectada es la carretera federal, en el tramo Vado San José Viejo–El Zacatal. También tenemos un punto crítico en el vado de Santa Rosa, y afectaciones en la calle Forjadores, desde su inicio hasta el final. Otros puntos están en zonas de bajada, como la entrada a Montereal y frente al ITES”, señaló Jonathan Zamudio Olachea, titular de Aseo y Limpia.

Los trabajos de limpieza de calles presentan un avance superior al 50%. La prioridad es liberar las vialidades más transitadas para mejorar la circulación.

Aunque no hay pronóstico inmediato de lluvias, se acerca el periodo más intenso de la temporada ciclónica. Las autoridades buscan dejar las calles en buen estado para prevenir mayores daños.

La ciudadanía puede reportar calles afectadas o con acumulación de material a través de las redes sociales oficiales de Servicios Públicos de Los Cabos, para que se incluyan en el plan de limpieza antes de nuevas precipitaciones.

