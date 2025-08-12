Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 12 de Agosto, 2025
Los Cabos

Guardavidas limpian fondo marino de Playa El Médano en Los Cabos

Guardavidas de ZOFEMAT Los Cabos realizaron una limpieza del fondo marino en Playa El Médano, retirando desechos que afectan a la biodiversidad y seguridad de los bañistas
Tania Plateros
12 agosto, 2025
Limpieza playa El Medano

FOTO: Ayuntamiento de Los Cabos

En una acción que combina compromiso ambiental y seguridad turística, guardavidas de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) de Los Cabos realizaron una jornada de limpieza del fondo marino en la emblemática Playa El Médano.

El titular de la dependencia, Rafael Guillermo Álvarez Munguía, explicó que estas labores buscan preservar el equilibrio ecológico, proteger la vida marina y garantizar un entorno seguro para residentes y visitantes.

“La limpieza del fondo del mar no solo mantiene un entorno saludable, también protege a la biodiversidad y a quienes disfrutan de nuestras playas”, afirmó.

Álvarez Munguía subrayó la importancia de generar conciencia entre la comunidad y el turismo sobre la relevancia de mantener limpias las playas y mares.

“La participación activa y responsable de todas las personas es fundamental para garantizar que nuestras playas sigan siendo un espacio de disfrute y conservación para las futuras generaciones”, añadió.

La jornada permitió retirar diversos desechos que, de permanecer en el fondo marino, representarían un riesgo para bañistas y fauna local. Además, la iniciativa forma parte de una estrategia municipal para fomentar un turismo responsable y sustentable en Los Cabos.

ZOFEMAT adelantó que continuará realizando este tipo de actividades para reforzar la cultura ambiental y sumar esfuerzos entre autoridades, sector privado y ciudadanía en la protección de los recursos naturales del municipio.

