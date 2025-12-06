Servicios Públicos intensifica la limpieza con barredoras mecánicas en vialidades de Los Cabos

La Dirección General de Servicios Públicos reforzó la limpieza de vialidades mediante el uso de barredoras mecánicas, con el objetivo de mejorar la movilidad, fortalecer la imagen urbana y mantener espacios seguros para peatones y automovilistas.

Los trabajos de barredoras mecánicas se realizan diariamente en dos turnos, cubriendo cerca de 15 kilómetros por día. Como resultado, se recolectan más de 12 metros cúbicos de residuos, principalmente tierra, arena y basura ligera acumulada en calles y camellones.

El uso de barredoras mecánicas permite mantener vialidades más limpias, prevenir obstrucciones en el sistema pluvial y mejorar la seguridad vial, especialmente en zonas de alto tránsito. Estas acciones también contribuyen a fortalecer la imagen urbana de Los Cabos como destino turístico de excelencia.

El Ayuntamiento de Los Cabos indicó que estos trabajos de limpieza de vialidades se realizan sin afectar los operativos regulares en colonias, delegaciones y espacios públicos.

Finalmente, Servicios Públicos agradeció la colaboración ciudadana e hizo un llamado a mantener las banquetes limpias y evitar tirar basura en la vía pública, recordando que la limpieza de vialidades es una responsabilidad compartida.