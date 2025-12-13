Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 13 de Diciembre, 2025
Los Cabos

Continúan jornadas de limpieza para la conservación del Estero josefino

La Dirección General de Ecología y Medio Ambiente realizó labores de limpieza y retiro de residuos en el Estero josefino, reiterando el compromiso municipal con la conservación ambiental y el llamado a la participación ciudadana.
Daniela Lara
13 diciembre, 2025
Refuerzan acciones de conservación del Estero josefino con jornada de limpieza

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Las acciones para la conservación del Estero josefino continúan de manera permanente. La Dirección General de Ecología y Medio Ambiente del XV Ayuntamiento de Los Cabos realizó una nueva jornada de limpieza en el Estero de San José del Cabo, uno de los principales pulmones naturales del municipio.

La actividad fue encabezada por el titular de la dependencia, Jorge Armando López Espinoza, y se llevó a cabo a través de la Dirección Municipal de Recursos Naturales y Vida Silvestre, en coordinación con la Reserva Ecológica Estatal Estero San José del Cabo.

Durante la jornada se efectuaron labores de retiro de residuos sólidos, maleza y material vegetal acumulado, acciones que permiten fortalecer la conservación del Estero josefino y preservar el equilibrio ecológico de este humedal protegido.

Las autoridades destacaron que estas acciones contribuyen directamente a la mejora del paisaje natural y a la protección del Estero de San José del Cabo, por lo que se hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a las labores de cuidado y respeto de este ecosistema.

Asimismo, se subrayó que estas jornadas forman parte del compromiso del alcalde Christian Agúndez, orientadas a fortalecer la conservación del Estero josefino mediante la suma de esfuerzos entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil.

