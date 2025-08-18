Más de 5 km atendidos en Jornada de Limpieza en El Pedregal, La Paz

El Ayuntamiento de La Paz, encabezado por la alcaldesa Milena Quiroga Romero, desplegó una Jornada de Limpieza en la colonia El Pedregal, con la participación de cerca de 300 personas entre ciudadanía y autoridades de los tres niveles de gobierno.

La intervención contempló la división en 15 cuadrillas que atendieron poco más de 5.21 kilómetros de calles y espacios públicos, mediante acciones de barrido manual, deshierbe, levantamiento de ramas y recolección de residuos sólidos. Para completar la tarea, maquinaria pesada como retroexcavadoras y camiones tipo dompe se utilizó en el traslado del material recolectado.

En su mensaje, Quiroga Romero agradeció la asistencia de vecinos y dependencias federales y estatales:

“Ya tenemos algunos meses organizando estas jornadas en diferentes colonias. En El Pedregal, la basura era una prioridad, por eso decidimos iniciar aquí. Demostremos que juntas y juntos podemos hacer de La Paz la ciudad más limpia”, expresó la alcaldesa.

El esfuerzo colectivo involucró a elementos de SEMAR, SEDENA, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, PGJE, Gobierno Estatal, así como trabajadores municipales y residentes de la colonia.

La Jornada de Limpieza en El Pedregal forma parte de un programa que busca fortalecer la participación ciudadana y la corresponsabilidad en el cuidado de los espacios públicos. Desde la administración paceña se ha insistido en que la mejora del entorno urbano no depende solo de las autoridades, sino también de la suma de esfuerzos comunitarios.

Con este esquema, el Ayuntamiento de La Paz pretende consolidar un modelo de trabajo donde vecinos, instituciones y gobierno coincidan en la meta de recuperar la imagen urbana y prevenir focos de contaminación.

