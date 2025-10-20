Servicios Públicos refuerza la limpieza y mantenimiento en panteones municipales de Los Cabos

En vísperas del Día de Muertos, el personal de la Dirección General de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Los Cabos lleva a cabo una jornada intensiva de limpieza y mantenimiento en panteones municipales, con el propósito de recibir a las familias en espacios limpios, seguros y ordenados.

En total, se realizan labores en los 17 panteones municipales distribuidos en todo el municipio, donde los equipos trabajan en la poda, retiro de desechos y limpieza general de las áreas frontales, laterales e interiores.

Jesús Germán Álvarez, encargado de los panteones en San José del Cabo, destacó que estas acciones se efectúan durante todo el año, pero se refuerzan previo a las festividades del 1 y 2 de noviembre por el incremento de visitantes.

“Estamos realizando labores de limpieza para mantener los espacios en óptimas condiciones. Invitamos a las familias a sumarse al cuidado de los panteones y no olvidar a sus fieles difuntos”, expresó Álvarez.

El funcionario subrayó la importancia de la colaboración ciudadana en el mantenimiento de los panteones municipales, ya que la conservación de tumbas y terrenos familiares es una responsabilidad compartida entre las familias y el gobierno local.

“Si trabajamos de la mano entre familiares y servidores públicos, lograremos conservar los panteones en condiciones dignas para quienes descansan y para quienes los visitan”, añadió.

Asimismo, exhortó a la población a actuar con responsabilidad durante las celebraciones, evitando dejar basura o residuos al concluir su visita.

“Sabemos que muchas personas llevan ofrendas o alimentos, pero pedimos que retiren sus residuos y utilicen los contenedores disponibles. Mantener limpios los panteones municipales es tarea de todos”, puntualizó.

Estas acciones cuentan con el respaldo del alcalde Christian Agúndez Gómez, en coordinación con el director general de Servicios Públicos, Manuel Ernesto Montaño Castro, y el director operativo Ismael Marrón, quienes mantienen el compromiso de ofrecer espacios públicos en las mejores condiciones posibles.

“El compromiso del alcalde y de nuestros directores es claro: ofrecer espacios públicos limpios, ordenados y dignos para las familias cabeñas, especialmente en estas fechas de gran significado para nuestra comunidad”, concluyó Álvarez.