Líneas navieras exigen a ASIPONA plan de mejora para la marina de Cabo San Lucas

Desde que la Administración Portuaria Integral (API) se transformó en la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), la marina de Cabo San Lucas ha mostrado un deterioro en su imagen y limpieza, según denuncias de prestadores de servicios turísticos, especialmente de líneas navieras que arriban al puerto.

Arturo Musi Ganem, presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros Turísticos, indicó que no han logrado establecer comunicación con la Secretaría de Marina (Semar), actual responsable de la operación de la marina de Cabo San Lucas. Hasta el momento, se desconocen los planes y proyectos que la dependencia federal tiene para la mejora y rehabilitación de esta zona turística.

“Hemos tratado, no ha sido fácil, son muy herméticos. Anteriormente, tenían la excusa de que no eran Asipona, apenas se estaban conformando y por ende no tienen presupuesto propio y tenían que solicitar a la Secretaría de Marina para que les mandara recurso para operar. Ahora ya son Asipona, tienen presupuesto, obtienen buenos recursos por los arribos; estamos esperando al menos un plan de acción para mejorar la infraestrutura. No vemos de forma sustancial algún plan o que se haya mejorado”.