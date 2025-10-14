Lionel Messi enfrenta posible demolición de su mansión en Ibiza

La mansión de Lionel Messi localizada en Ibiza corre riesgo de demolición debido a irregularidades en permisos y zonificación. El inmueble valorado en 11 millones de euros, podría enfrentar sanciones urbanas al hallarse construida sobre terreno protegido y sin los certificados de habitabilidad correspondientes.

La propiedad ubicada en Sant Josep de Sa Talaia, zona oeste de la isla, fue adquirida por Messi en 2022. Como parte de la remodelación que Lionel Messi ha realizado durante estos años, el garaje y el sótano no se ajustan al plan urbano autorizado, lo que ha iniciado una investigación municipal.

Además, las autoridades locales han calificado la casa como “activo tóxico”, pues no puede ser alquilada ni vendida mientras su situación legal no se regularice. Por su parte, el Ayuntamiento de Ibiza ya ha emitido un decreto que prohíbe realizar nuevas modificaciones en la edificación de Messi hasta que se subsanen los incumplimientos.

Si el propietario no responde al requerimiento legal, algunas áreas de la mansión podrían ser demolidas para cumplir con las normativas locales de construcción y uso del suelo.

Este episodio ya ha suscitado protestas contra Messi. El año pasado, el grupo ecologista “Futuro Vegetal” vandalizó la mansión de Lionel Messi con pintura roja y negra, argumentando que la vivienda fue construida sin permisos apropiados y como crítica al impacto ambiental y social de las construcciones de alto nivel.