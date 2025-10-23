Lionel Messi e Inter Miami CF, rumbo a una consagración en los playoffs de la MLS 2025

Messi, figura clave en una temporada histórica

El equipo del sur de Florida se alista para una cita decisiva este viernes: el arranque de su serie de playoffs ante Nashville SC. El objetivo es claro: consolidar la mejor temporada de Lionel Messi desde su llegada a Norteamérica.

Además, la franquicia confirmó que Messi, de 38 años, renovó su contrato con Inter Miami CF hasta 2028. Esta decisión envía un mensaje firme de continuidad y ambición.

Durante toda la campaña, el argentino ha sido el motor del equipo. Con 29 goles en 28 partidos, se llevó la Bota de Oro de la MLS y se perfila como candidato al premio MVP. Por si fuera poco, el técnico Javier Mascherano aseguró que “está para 90 minutos y más”, destacando su buen estado físico y mental.

Nashville busca revancha, pero el reto es grande

Por otro lado, Nashville SC sabe que el desafío será complicado. El historial reciente no les favorece, y varios medios señalan que “tienen asuntos pendientes” con Miami, en referencia a sus enfrentamientos anteriores.

Para Inter Miami, esta fase representa una oportunidad de crecimiento. En años pasados, el equipo no logró superar la primera ronda. Sin embargo, ahora cuentan con Messi renovado, un ataque sólido y el respaldo de su afición en casa. El primer partido será en el Chase Stadium, donde esperan cambiar la historia.

Lo que viene para Inter Miami

Serie al mejor de tres contra Nashville, comenzando en Miami

contra Nashville, comenzando en Mantener el impulso ofensivo de Messi , quien vive su mejor momento en la MLS

, quien vive su mejor momento en la MLS Aprovechar la motivación del grupo, que busca romper la mala racha en playoffs y demostrar que el proyecto con Messi tiene futuro

Este viernes no solo inicia una serie de eliminación directa. Para los seguidores, es el momento de consagrar la temporada del argentino en casa. Y para Messi, es otra oportunidad para reafirmar su impacto global, ahora en un escenario clave para el fútbol norteamericano.