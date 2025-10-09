¡Nueva interfaz! ‘Liquid Glass’ llega a WhatsApp en iPhone

En un giro visual impactante, WhatsApp ha comenzado a implementar una actualización de diseño para iOS 26, alineándose con el nuevo lenguaje visual de Apple, Liquid Glass.

Este nuevo enfoque, introduce elementos como transparencias dinámicas y texturas reminiscentes del vidrio, similar a lo que Google implementó en Android 16 con Material Expressive 3.

¿Cómo es la nueva interfaz de WhatsApp en iPhone?

El rediseño se enfoca en integrar WhatsApp al ecosistema de iOS 26 con un estilo más pulido. Las ventanas emergentes ahora lucen fondos luminosos y refinados, gracias a la claridad que aporta Liquid Glass. En ese sentido, los menús se benefician de transparencias funcionales que facilitan la navegación, mientras que los efectos de reflexión añaden un toque sofisticado.

Destaca la barra inferior de navegación, donde el ícono seleccionado se resalta con una burbuja transparente que simula una gota de agua, con reflejos dinámicos en sus bordes. Además, también es translúcida y deja entrever el chat de fondo en un efecto difuminado, reforzando la estética vidriosa del sistema operativo

Por ahora, esta versión beta (25.28.75) está limitada a usuarios del programa TestFlight de Apple, con un lanzamiento más amplio aún por confirmarse.

El Liquid Glass genera debate

El estreno de Liquid Glass en iOS 26 ha generado reacciones mixtas. Desde su anuncio en el verano pasado, las primeras betas enfrentaron críticas por problemas de legibilidad debido al exceso de transparencias.

Aunque muchos celebran esta evolución visual que hace que WhatsApp luzca más moderna, algunos usuarios aún consideran las transparencias distractivas. Este debate refleja el desafío de innovar sin comprometer la usabilidad.