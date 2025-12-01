Stranger Things 5 lidera la lista: Guía completa de todos los estrenos de diciembre en streaming y cine

Estrenos de diciembre marcan el final del 2025 con una oleada de contenido altamente anticipado en las diversas plataformas de streaming. La expectativa principal se centra en la conclusión de una de las series más populares de Netflix, pero la cartelera trae acción, romance, documentales y clásicos navideños. Esta guía recopila lo más relevante que las distintas plataformas presentan para el cierre del año.

El Gran Final de Stranger Things en Netflix

La plataforma Netflix se convierte en el epicentro de los lanzamientos más esperados para este mes. La quinta temporada de Stranger Things, que marca la conclusión de la serie, llegará en una entrega de dos partes durante este diciembre.

LEE MÁS: Eternidad: Elizabeth Olsen se reencuentra con sus dos amores en el limbo.

El Volumen 2 de Stranger Things 5 se estrenará el 25 de diciembre e incluirá los episodios 5, 6 y 7 de la temporada. El final definitivo de la serie, denominado “El final – episodio final de la serie”, se emitirá el 31 de diciembre.

Otros títulos importantes en Netflix incluyen la temporada 5 de Emily in Paris el 18 de diciembre y la película Downton Abbey: A New Era, que estará disponible el 24 de diciembre. Además, llegarán a la plataforma diversos documentales y especiales navideños.

La Continuidad de Fallout y los Clásicos Navideños

El género de ciencia ficción y la acción también tendrán continuidad en otras plataformas.

Fallout, una de las series que tuvo éxito reciente, estrena su segunda temporada el 17 de diciembre en Prime Video .

. Prime Video también ofrece el drama Tal vez mañana el 6 de diciembre y la serie Ya no quedan junglas el 5 de diciembre.

Para los amantes del cine navideño, Disney+ ofrece la opción de revivir clásicos a partir del 1 de diciembre. Entre los títulos destacados que llegan a Disney+ se encuentran

Gremlins

Home Alone

Home Alone 2: Lost In New York.

Asimismo, Disney+ lanzará la temporada 2 de Percy Jackson and the Olympians el 10 de diciembre.

Lo Más Destacado en HBO Max y Paramount+

HBO Max enriquece la cartelera de estrenos con la llegada de Spider-Man: Cruzando el Multiverso el 27 de diciembre. La plataforma también sumará filmes familiares y festivos como Elf y El Expreso Polar el 6 de diciembre.

LEE MÁS: Zootopia 2 hace historia en la taquilla mundial: ¿Por qué su éxito supera todas las expectativas?

Por su parte, Paramount+ inicia el mes con una amplia oferta de películas navideñas el 1 de diciembre. Entre ellas se encuentran A Christmas Carol y Miracle on 34th Street. También estrenarán la segunda temporada de Teen Mom: The Next Chapter el 3 de diciembre.

Finalmente, Apple TV presentará el especial The First Snow of Fraggle Rock el 5 de diciembre. Estos lanzamientos completan la guía de estrenos de series y películas que cierran el año 2025.