Lista de ganadores Latin Grammy 2025: Bad Bunny entre los más premiados
La 26ª Entrega Anual del Latin Grammy 2025, celebrada en Miami, fue un vibrante homenaje a la diversidad musical latina, premiando géneros desde el urbano y el pop hasta la regional mexicana, el tropical y las raíces portuguesas.
La gala destacó colaboraciones innovadoras y artistas emergentes de países como México, Argentina, Brasil y Puerto Rico y durante la noche se entregaron premios en más de 50 categorías, reflejando la vitalidad multicultural de la región.
Entre los más destacados, Bad Bunny se coronó con 3 premios, incluyendo Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS y Mejor Álbum de Música Urbana, consolidando su dominio en el género reggaetón y urbano.
CA7RIEL & Paco Amoroso también arrasaron con 3 galardones, como Mejor Álbum de Música Alternativa por Papota y Mejor Canción Alternativa por “#Tetas”, celebrando la escena alternativa argentina. Asimismo, Liniker brilló con 3 premios en categorías portuguesas, como Mejor Álbum de Pop Contemporáneo por Caju y Mejor Canción en Lengua Portuguesa por “Veludo Marrom”.
Otros artistas como Alejandro Sanz, Karol G y Natalia Lafourcade obtuvieron 2 premios cada uno, con Sanz ganando Grabación del Año por “Palmeras En El Jardín”, Karol G en Canción del Año por “Si Antes Te Hubiera Conocido” y Lafourcade en Mejor Álbum Cantautor por Cancionera.
La ceremonia cerró enfatizando la innovación y el legado, con menciones especiales a compositores como Edgar Barrera, quien se llevó el premio al Compositor del Año.
TODOS LOS GANADORES DE LOS LATIN GRAMMY 2025
A continuación, te dejamos la lista completa de los ganadores de los Latin Grammy 2025:
- Grabación del Año: “Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz.
- Álbum del Año: DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny.
- Canción del Año: “Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G.
- Mejor Álbum Pop Contemporáneo: ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz.
- Mejor Álbum Pop Tradicional: Bogotá – Andrés Cepeda.
- Mejor Canción Pop: “El Día Del Amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso.
Música Urbana y Electrónica
- Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: “Veneka” – Rawayana Featuring Akapellah.
- Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana: “DtMF” – Bad Bunny.
- Mejor Interpretación Reggaeton: “Voy A Llevarte Pa PR” – Bad Bunny.
- Mejor Álbum de Música Urbana: DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny.
- Mejor Canción de Rap/Hip Hop: “Fresh” – Trueno.
- Mejor Canción Urbana: “DtMF” – Bad Bunny.
Rock, Alternativa y Pop/Rock
- Mejor Álbum de Rock: Novela – Fito Páez.
- Mejor Canción de Rock: “La Torre (RENEE)” & “Sale El Sol (Fito Páez)” – Empate.
- Mejor Álbum de Pop/Rock: Ya Es Mañana – Morat.
- Mejor Canción de Pop/Rock: “Desastres Fabulosos” – Jorge Drexler & Conociendo Rusia.
- Mejor Álbum de Música Alternativa: Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso.
- Mejor Canción Alternativa: “#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso.
Música Tropical y Salsa
- Mejor Álbum de Salsa: Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.
- Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella.
- Mejor Álbum Merengue/Bachata: Novato Apostador – Eddy Herrera.
- Mejor Álbum Tropical Tradicional: Raíces – Gloria Estefan.
- Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Puñito De Yocahú – Vicente García.
- Mejor Canción Tropical: “Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G.
Cantautor y Regional Mexicana
- Mejor Álbum Cantautor: Cancionera – Natalia Lafourcade.
- Mejor Canción Cantautor: “Cancionera” – Natalia Lafourcade.
- Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal.
- Mejor Álbum de Música Banda: 4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda.
- Mejor Álbum de Música Tejana: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) – Bobby Pulido.
- Mejor Álbum de Música Norteña: La Lotería – Los Tigres Del Norte.
- Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: Palabra De To’s (Seca) – Carín León.
- Mejor Canción Regional Mexicana: “La Lotería” – Los Tigres Del Norte.
Categorías de Raíces, Clásica e Instrumental
- Mejor Álbum Instrumental: Y El Canto De Todas – Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv.
- Mejor Álbum Folclórico: Joropango – Kerreke, Daniela Padrón.
- Mejor Álbum de Tango: En Vivo 20 Años – Tanghetto.
- Mejor Álbum de Música Flamenca: Flamencas – Las Migas.
- Mejor Canción de Raíces: “Aguacero” – Luis Enrique, C4 Trío.
- Mejor Álbum de Música Clásica: Kaleidoscope – Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World – Isabel Dobarro.
- Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea: “Revolución Diamantina” – Gabriela Ortiz.
- Mejor Música para Medios Visuales: Cien Años De Soledad – Camilo Sanabria.
Categorías Portuguesas y Especiales
- Mejor Álbum Cristiano (En Portugués): Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares.
- Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa: Caju – Liniker.
- Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa: O Mundo Dá Voltas – Baianasystem.
- Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa: “Caju” – Liniker.
- Mejor Álbum de Samba/Pagode: Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Homenaje Ao Fundo De Quintal – Sorriso Maroto.
- Mejor Álbum de Música Popular/Música Afro-Portuguesa Brasileña: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna.
- Mejor Álbum de Música Sertaneja: José & Durval – Chitãozinho & Xororó.
- Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa: Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê.
- Mejor Canción en Lengua Portuguesa: “Veludo Marrom” – Liniker.
Premios Técnicos y Otros
- Mejor Álbum Cristiano (En Español): Legado – Marcos Witt.
- Mejor Álbum de Música Infantil: Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos, Coro de Ríogrande.
- Mejor Arreglo: “Camaleón” – Cesar Orozco.
- Mejor Diseño de Empaque: Cuarto Azul – Aitana.
- Compositor del Año: Edgar Barrera.
- Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: Cancionera – Natalia Lafourcade.
- Productor del Año: Rafa Arcaute, Federico Vindver & Nico Cotton – Empate.
- Mejor Video Musical Versión Corta: “#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso.
- Mejor Video Musical Versión Larga: Papota (Short Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso.
