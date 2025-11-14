Lista de ganadores Latin Grammy 2025: Bad Bunny entre los más premiados

La 26ª Entrega Anual del Latin Grammy 2025, celebrada en Miami, fue un vibrante homenaje a la diversidad musical latina, premiando géneros desde el urbano y el pop hasta la regional mexicana, el tropical y las raíces portuguesas.

La gala destacó colaboraciones innovadoras y artistas emergentes de países como México, Argentina, Brasil y Puerto Rico y durante la noche se entregaron premios en más de 50 categorías, reflejando la vitalidad multicultural de la región.

Entre los más destacados, Bad Bunny se coronó con 3 premios, incluyendo Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS y Mejor Álbum de Música Urbana, consolidando su dominio en el género reggaetón y urbano.

CA7RIEL & Paco Amoroso también arrasaron con 3 galardones, como Mejor Álbum de Música Alternativa por Papota y Mejor Canción Alternativa por “#Tetas”, celebrando la escena alternativa argentina. Asimismo, Liniker brilló con 3 premios en categorías portuguesas, como Mejor Álbum de Pop Contemporáneo por Caju y Mejor Canción en Lengua Portuguesa por “Veludo Marrom”.

Otros artistas como Alejandro Sanz, Karol G y Natalia Lafourcade obtuvieron 2 premios cada uno, con Sanz ganando Grabación del Año por “Palmeras En El Jardín”, Karol G en Canción del Año por “Si Antes Te Hubiera Conocido” y Lafourcade en Mejor Álbum Cantautor por Cancionera.

La ceremonia cerró enfatizando la innovación y el legado, con menciones especiales a compositores como Edgar Barrera, quien se llevó el premio al Compositor del Año.

TODOS LOS GANADORES DE LOS LATIN GRAMMY 2025

A continuación, te dejamos la lista completa de los ganadores de los Latin Grammy 2025: