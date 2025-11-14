Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 14 de Noviembre, 2025
Lista de ganadores Latin Grammy 2025: Bad Bunny entre los más premiados

Conoce la lista completa de los artistas que fueron los ganadores en los Latin Grammy 2025 celebrado este 13 de noviembre
Carolina Solis
14 noviembre, 2025
GANADORES DE LOS LATIN GRAMMY 2025

La 26ª Entrega Anual del Latin Grammy 2025, celebrada en Miami, fue un vibrante homenaje a la diversidad musical latina, premiando géneros desde el urbano y el pop hasta la regional mexicana, el tropical y las raíces portuguesas.

La gala destacó colaboraciones innovadoras y artistas emergentes de países como México, Argentina, Brasil y Puerto Rico y durante la noche se entregaron premios en más de 50 categorías, reflejando la vitalidad multicultural de la región.

Entre los más destacados, Bad Bunny se coronó con 3 premios, incluyendo Álbum del Año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS y Mejor Álbum de Música Urbana, consolidando su dominio en el género reggaetón y urbano.

CA7RIEL & Paco Amoroso también arrasaron con 3 galardones, como Mejor Álbum de Música Alternativa por Papota y Mejor Canción Alternativa por “#Tetas”, celebrando la escena alternativa argentina. Asimismo, Liniker brilló con 3 premios en categorías portuguesas, como Mejor Álbum de Pop Contemporáneo por Caju y Mejor Canción en Lengua Portuguesa por “Veludo Marrom”. 

Otros artistas como Alejandro Sanz, Karol G y Natalia Lafourcade obtuvieron 2 premios cada uno, con Sanz ganando Grabación del Año por “Palmeras En El Jardín”, Karol G en Canción del Año por “Si Antes Te Hubiera Conocido” y Lafourcade en Mejor Álbum Cantautor por Cancionera.

La ceremonia cerró enfatizando la innovación y el legado, con menciones especiales a compositores como Edgar Barrera, quien se llevó el premio al Compositor del Año.

TODOS LOS GANADORES DE LOS LATIN GRAMMY 2025

A continuación, te dejamos la lista completa de los ganadores de los Latin Grammy 2025:

  • Grabación del Año: “Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz.
  • Álbum del Año: DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny.
  • Canción del Año: “Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G.
  • Mejor Álbum Pop Contemporáneo: ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz.
  • Mejor Álbum Pop Tradicional: Bogotá – Andrés Cepeda.
  • Mejor Canción Pop: “El Día Del Amigo” – CA7RIEL & Paco Amoroso.

Música Urbana y Electrónica

  • Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina: “Veneka” – Rawayana Featuring Akapellah.
  • Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana: “DtMF” – Bad Bunny.
  • Mejor Interpretación Reggaeton: “Voy A Llevarte Pa PR” – Bad Bunny.
  • Mejor Álbum de Música Urbana: DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny.
  • Mejor Canción de Rap/Hip Hop: “Fresh” – Trueno.
  • Mejor Canción Urbana: “DtMF” – Bad Bunny.

Rock, Alternativa y Pop/Rock

  • Mejor Álbum de Rock: Novela – Fito Páez.
  • Mejor Canción de Rock: “La Torre (RENEE)” & “Sale El Sol (Fito Páez)” – Empate.
  • Mejor Álbum de Pop/Rock: Ya Es Mañana – Morat.
  • Mejor Canción de Pop/Rock: “Desastres Fabulosos” – Jorge Drexler & Conociendo Rusia.
  • Mejor Álbum de Música Alternativa: Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso.
  • Mejor Canción Alternativa: “#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso.

Música Tropical y Salsa

  • Mejor Álbum de Salsa: Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.
  • Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella.
  • Mejor Álbum Merengue/Bachata: Novato Apostador – Eddy Herrera.
  • Mejor Álbum Tropical Tradicional: Raíces – Gloria Estefan.
  • Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Puñito De Yocahú – Vicente García.
  • Mejor Canción Tropical: “Si Antes Te Hubiera Conocido” – Karol G.

Cantautor y Regional Mexicana

  • Mejor Álbum Cantautor: Cancionera – Natalia Lafourcade.
  • Mejor Canción Cantautor: “Cancionera” – Natalia Lafourcade.
  • Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal.
  • Mejor Álbum de Música Banda: 4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda.
  • Mejor Álbum de Música Tejana: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) – Bobby Pulido.
  • Mejor Álbum de Música Norteña: La Lotería – Los Tigres Del Norte.
  • Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: Palabra De To’s (Seca) – Carín León.
  • Mejor Canción Regional Mexicana: “La Lotería” – Los Tigres Del Norte.

Categorías de Raíces, Clásica e Instrumental

  • Mejor Álbum Instrumental: Y El Canto De Todas – Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv.
  • Mejor Álbum Folclórico: Joropango – Kerreke, Daniela Padrón.
  • Mejor Álbum de Tango: En Vivo 20 Años – Tanghetto.
  • Mejor Álbum de Música Flamenca: Flamencas – Las Migas.
  • Mejor Canción de Raíces: “Aguacero” – Luis Enrique, C4 Trío.
  • Mejor Álbum de Música Clásica: Kaleidoscope – Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World – Isabel Dobarro.
  • Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea: “Revolución Diamantina” – Gabriela Ortiz.
  • Mejor Música para Medios Visuales: Cien Años De Soledad – Camilo Sanabria.

Categorías Portuguesas y Especiales

  • Mejor Álbum Cristiano (En Portugués): Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares.
  • Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa: Caju – Liniker.
  • Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa: O Mundo Dá Voltas – Baianasystem.
  • Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa: “Caju” – Liniker.
  • Mejor Álbum de Samba/Pagode: Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Homenaje Ao Fundo De Quintal – Sorriso Maroto.
  • Mejor Álbum de Música Popular/Música Afro-Portuguesa Brasileña: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna.
  • Mejor Álbum de Música Sertaneja: José & Durval – Chitãozinho & Xororó.
  • Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa: Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê.
  • Mejor Canción en Lengua Portuguesa: “Veludo Marrom” – Liniker.

Premios Técnicos y Otros

  • Mejor Álbum Cristiano (En Español): Legado – Marcos Witt.
  • Mejor Álbum de Música Infantil: Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos, Coro de Ríogrande.
  • Mejor Arreglo: “Camaleón” – Cesar Orozco.
  • Mejor Diseño de Empaque: Cuarto Azul – Aitana.
  • Compositor del Año: Edgar Barrera.
  • Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: Cancionera – Natalia Lafourcade.
  • Productor del Año: Rafa Arcaute, Federico Vindver & Nico Cotton – Empate.
  • Mejor Video Musical Versión Corta: “#Tetas” – CA7RIEL & Paco Amoroso.
  • Mejor Video Musical Versión Larga: Papota (Short Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso.
