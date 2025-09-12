Lista actualizada de fallecidos tras explosión de pipa de gas en CDMX

En la Ciudad de México (CDMX), autoridades locales difundieron la lista actualizada de personas lesionadas y fallecidos tras el accidente ocurrido en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, donde una pipa de gas se vio involucrada. La información fue confirmada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien señaló que los datos podrían modificarse en las próximas horas.

De acuerdo con el reporte oficial, se contabilizan 94 personas lesionadas, de las cuales 19 fueron dadas de alta en diferentes hospitales de la CDMX. Asimismo, se confirmó la muerte de ocho personas, entre ellas un menor de edad y una persona cuya identidad está pendiente de verificar.

La administración de Clara Brugada reiteró que mantiene comunicación con familiares de las víctimas y que se ofrece acompañamiento institucional. La mandataria capitalina subrayó que la prioridad es garantizar atención médica a los heridos y apoyo psicológico a las familias afectadas.

Entre los nombres de los fallecidos se encuentran Carlos Iván Contreras Salinas, de 29 años, quien fue trasladado al Hospital Regional Zaragoza ISSSTE; Eduardo Noé García Morales, inicialmente en la Clínica Hospital Emiliano Zapata; y Juan Antonio Hernández Betancourt, quien fue reportado en dos ocasiones en la base de datos oficial, confirmándose su deceso en el Hospital General Zona 53.

También se confirmó el fallecimiento de Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, de 57 años, en el Hospital General Rubén Leñero; Juan Carlos Sánchez Blas, de 15 años, en el Hospital Balbuena; e Irving Uriel Carrillo Reyes, de 20 años, quien se encontraba en el Instituto Nacional de Rehabilitación con quemaduras en el 95% de su cuerpo.

Otro de los nombres de la lista actualizada es Miguel o Misael Cano Rodríguez, de 39 años, quien falleció en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Además, se mantiene la investigación para confirmar la identidad de una persona que fue trasladada del Hospital General de Iztapalapa al Hospital General Rubén Leñero.

Las autoridades de la CDMX señalaron que la publicación original de la lista actualizada fue difundida en redes oficiales alrededor de las 14:00 horas, pero posteriormente retirada para una revisión exhaustiva de los datos.

Se espera que en las próximas horas la jefatura de Gobierno ofrezca un nuevo reporte con cifras definitivas y posibles ajustes a la relación de fallecidos y lesionados. La Ciudad de México permanece en alerta para garantizar que las víctimas reciban la atención necesaria.