Lista de heridos y fallecidos en la explosión de pipa en Iztapalapa

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, informó este miércoles la lista de heridos y fallecidos por el accidente registrado en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, donde una pipa de gas explotó causando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el reporte preliminar, al corte de las 19:00 horas del 10 de septiembre de 2025, se contabilizaron más de 60 personas hospitalizadas en distintos nosocomios de la Ciudad de México, entre ellos el Hospital General José María Morelos y Pavón, el Hospital General de Zona 53, el Hospital Regional Zaragoza ISSSTE y el Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea).

La lista de heridos y fallecidos incluye a mujeres, hombres, adolescentes y hasta un bebé de un año con seis meses, quienes fueron trasladados a hospitales de la CDMX y, en algunos casos, referidos posteriormente a otros centros como el Hospital Rubén Leñero, Belisario Domínguez y Balbuena.

Según la información oficial, se confirmaron cuatro personas fallecidas y al menos 90 heridos, aunque 10 de ellos ya fueron dados de alta gracias a la atención médica inmediata. La cifra, sin embargo, podría modificarse en las próximas horas debido a nuevos traslados o complicaciones de salud.

Clara Brugada destacó que equipos de la CEAVI se desplegaron en hospitales para contactar a las familias de las víctimas y ofrecer apoyo psicológico, social y económico. También se habilitó el número 55 5683 2222 para consultar información sobre pacientes atendidos tras la explosión en Iztapalapa.

Entre los nombres enlistados aparecen personas de entre pocos meses y hasta 60 años de edad. Varias de ellas permanecen en observación, mientras que otras fueron clasificadas como “desconocidas” en espera de ser identificadas por familiares.

El accidente ocurrió la tarde del martes cuando una pipa de gas que circulaba por el Puente de la Concordia sufrió un percance que derivó en una explosión y un incendio de gran magnitud. El siniestro generó daños en vehículos y estructuras aledañas, además de la tragedia humana.

Autoridades de la CDMX indicaron que los peritajes continúan para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades. Asimismo, se anunció que se mantendrá la atención a víctimas y el seguimiento puntual de la evolución médica de los heridos.

Según la nota oficial de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, al corte de las 22:30 horas del mismo día se confirmaron 4 fallecidos. En la lista preliminar, sin embargo, no se marcan con precisión los nombres de esos casos, ya que aparecen en observación o bajo la categoría de desconocidos.

La lista de heridos y los nosocomios a los que fueron trasladados es la siguiente:

Ana Belén Martínez Reséndiz – Hospital General José María Morelos y Pavón

Brenda Ramírez Merino – Hospital General José María Morelos y Pavón

Carlos Iván Contreras Salinas – Hospital General José María Morelos y Pavón → Hospital Regional Zaragoza ISSSTE

Jaqueline Vázquez Morben – Hospital General José María Morelos y Pavón

Jovani Martínez – Hospital General Zona 53

Valentina Esparza Mora – Hospital General José María Morelos y Pavón

Abril Díaz Castañeda – Hospital General Zona 53

Adolfo N. – Hospital General José María Morelos y Pavón → Hospital Regional Zaragoza

Alicia Matías Teodoro – CHEZ → Hospital General Zona 53

Ángel Tonatiuh Gómez Galván – Hospital General Zona 53

Ángel Tonatiuh Gómez Galván – CHEZ

Antonio Hernández (Observación) – Hospital General Zona 53

Armando Santillán – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea) → Hospital Magdalena de las Salinas

Aron Gustavo Hernández Lara – Hospital General Zona 53

Arturo de Jesús Jiménez – Hospital General José María Morelos y Pavón

Becerra Urieta Jaime Javier – CHEZ

Carlos Amauri García Flores – Hospital General José María Morelos y Pavón

Celis Sánchez Misael Jonathan – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE

César Bladimir Cortez Hernández – Hospital General Zona 53

Desconocida – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea) → Hospital Rubén Leñero

Desconocido (2 años) – CHEZ → INR

Desconocido (30 años) – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea) → Hospital Belisario Domínguez

Días Montés de Oca Kevin – CHEZ

Eduardo Ramírez Armas – Hospital General Zona 53

Eduardo Ramírez Armas – CHEZ

Elizabeth Esparza Mora – Hospital General José María Morelos y Pavón

Erick Mateo Terán Hernández – Hospital General Zona 53

Erik – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea) → INR

Estefany Gonzales – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea)

Flores Lara Yoyi – Hospital General José María Morelos y Pavón

Franco Madrigal Adolfo – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE

Gael – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea)

Galicia Flores Carlos – Hospital General Morelos ISSSTE

García Morales Eduardo Noe – CHEZ

García Rivera Oscar Uriel – CHEZ → Hospital Balbuena

Garfias Rodríguez Diego Fernando – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE

Gilberto Aron (Observación) – Hospital General Zona 53

Gómez Galván – Hospital General Zona 53

González Gutiérrez Yanira Itzela – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE

Gutiérrez Espinoza Osvaldo – CHEZ

Isaí Santiago Ramírez (bebé) – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea) → Hospital de Tacubaya

Javier Velazco Ángel – Hospital General Zona 53

Jesús Noe Tovar García – CHEZ

Jorge Islas Flores – Hospital General Zona 53

Jorge Islas Flores – CHEZ

José Gabriel – Hospital General Zona 53

Jovana (12 años) – Hospital General Zona 53

Jovani Martínez – CHEZ

Juan Antonio Hernández Betancourt – Hospital General Zona 53

Juan Carlos Bonilla Sánchez – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea) → Hospital General Rubén Leñero

Luna Valentina Launa Esparza – Hospital General José María Morelos y Pavón

Maris Molina – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea)

Martínez Bautista Mario – Hospital General Morelos ISSSTE

Martínez Ruiz Jonathan – Hospital General Morelos ISSSTE

Merino Ruiz Jesús Antonio – Hospital General José María Morelos y Pavón

Meza Aguilar Yaniel Adrián – Hospital General José María Morelos y Pavón

Michel Rojos Montoya (Femenina) – Hospital General José María Morelos y Pavón

Nathaniel David Brindis Murillo – Hospital General Zona 53

Nieto Chávez Marco Antonio – Hospital General José María Morelos y Pavón

Norma Chávez Ortega – CHEZ → INR

Omar Alejandro Garza – Hospital General Zona 53

Oscar Rubén – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea)

Ricardo Corona – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea)

Rivera Flores Esteban – CHEZ

Sánchez Blaz Juan Carlos – CHEZ → Hospital Balbuena

Sánchez Gil Fredi – CHEZ

Santiago Álvarez Edgar – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE

Torres Álvarez Ana María – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea)

Ubaldo García Cardona – CHEZ

Miguel Ángel Sánchez – ISSSTE Tláhuac