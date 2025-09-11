Lista de heridos y fallecidos en la explosión de pipa en Iztapalapa
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, informó este miércoles la lista de heridos y fallecidos por el accidente registrado en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, donde una pipa de gas explotó causando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.
De acuerdo con el reporte preliminar, al corte de las 19:00 horas del 10 de septiembre de 2025, se contabilizaron más de 60 personas hospitalizadas en distintos nosocomios de la Ciudad de México, entre ellos el Hospital General José María Morelos y Pavón, el Hospital General de Zona 53, el Hospital Regional Zaragoza ISSSTE y el Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea).
La lista de heridos y fallecidos incluye a mujeres, hombres, adolescentes y hasta un bebé de un año con seis meses, quienes fueron trasladados a hospitales de la CDMX y, en algunos casos, referidos posteriormente a otros centros como el Hospital Rubén Leñero, Belisario Domínguez y Balbuena.
Según la información oficial, se confirmaron cuatro personas fallecidas y al menos 90 heridos, aunque 10 de ellos ya fueron dados de alta gracias a la atención médica inmediata. La cifra, sin embargo, podría modificarse en las próximas horas debido a nuevos traslados o complicaciones de salud.
Clara Brugada destacó que equipos de la CEAVI se desplegaron en hospitales para contactar a las familias de las víctimas y ofrecer apoyo psicológico, social y económico. También se habilitó el número 55 5683 2222 para consultar información sobre pacientes atendidos tras la explosión en Iztapalapa.
Entre los nombres enlistados aparecen personas de entre pocos meses y hasta 60 años de edad. Varias de ellas permanecen en observación, mientras que otras fueron clasificadas como “desconocidas” en espera de ser identificadas por familiares.
El accidente ocurrió la tarde del martes cuando una pipa de gas que circulaba por el Puente de la Concordia sufrió un percance que derivó en una explosión y un incendio de gran magnitud. El siniestro generó daños en vehículos y estructuras aledañas, además de la tragedia humana.
Autoridades de la CDMX indicaron que los peritajes continúan para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades. Asimismo, se anunció que se mantendrá la atención a víctimas y el seguimiento puntual de la evolución médica de los heridos.
Según la nota oficial de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, al corte de las 22:30 horas del mismo día se confirmaron 4 fallecidos. En la lista preliminar, sin embargo, no se marcan con precisión los nombres de esos casos, ya que aparecen en observación o bajo la categoría de desconocidos.
La lista de heridos y los nosocomios a los que fueron trasladados es la siguiente:
-
Ana Belén Martínez Reséndiz – Hospital General José María Morelos y Pavón
-
Brenda Ramírez Merino – Hospital General José María Morelos y Pavón
-
Carlos Iván Contreras Salinas – Hospital General José María Morelos y Pavón → Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
-
Jaqueline Vázquez Morben – Hospital General José María Morelos y Pavón
-
Jovani Martínez – Hospital General Zona 53
-
Valentina Esparza Mora – Hospital General José María Morelos y Pavón
-
Abril Díaz Castañeda – Hospital General Zona 53
-
Adolfo N. – Hospital General José María Morelos y Pavón → Hospital Regional Zaragoza
-
Alicia Matías Teodoro – CHEZ → Hospital General Zona 53
-
Ángel Tonatiuh Gómez Galván – Hospital General Zona 53
-
-
Antonio Hernández (Observación) – Hospital General Zona 53
-
Armando Santillán – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea) → Hospital Magdalena de las Salinas
-
Aron Gustavo Hernández Lara – Hospital General Zona 53
-
Arturo de Jesús Jiménez – Hospital General José María Morelos y Pavón
-
Becerra Urieta Jaime Javier – CHEZ
-
Carlos Amauri García Flores – Hospital General José María Morelos y Pavón
-
Celis Sánchez Misael Jonathan – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
-
César Bladimir Cortez Hernández – Hospital General Zona 53
-
Desconocida – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea) → Hospital Rubén Leñero
-
Desconocido (2 años) – CHEZ → INR
-
Desconocido (30 años) – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea) → Hospital Belisario Domínguez
-
Días Montés de Oca Kevin – CHEZ
-
Eduardo Ramírez Armas – Hospital General Zona 53
-
-
Elizabeth Esparza Mora – Hospital General José María Morelos y Pavón
-
Erick Mateo Terán Hernández – Hospital General Zona 53
-
Erik – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea) → INR
-
Estefany Gonzales – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea)
-
Flores Lara Yoyi – Hospital General José María Morelos y Pavón
-
Franco Madrigal Adolfo – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
-
Gael – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea)
-
Galicia Flores Carlos – Hospital General Morelos ISSSTE
-
García Morales Eduardo Noe – CHEZ
-
García Rivera Oscar Uriel – CHEZ → Hospital Balbuena
-
Garfias Rodríguez Diego Fernando – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
-
Gilberto Aron (Observación) – Hospital General Zona 53
-
Gómez Galván – Hospital General Zona 53
-
González Gutiérrez Yanira Itzela – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
-
Gutiérrez Espinoza Osvaldo – CHEZ
-
Isaí Santiago Ramírez (bebé) – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea) → Hospital de Tacubaya
-
Javier Velazco Ángel – Hospital General Zona 53
-
Jesús Noe Tovar García – CHEZ
-
Jorge Islas Flores – Hospital General Zona 53
-
-
José Gabriel – Hospital General Zona 53
-
Jovana (12 años) – Hospital General Zona 53
-
-
Juan Antonio Hernández Betancourt – Hospital General Zona 53
-
Juan Carlos Bonilla Sánchez – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea) → Hospital General Rubén Leñero
-
Luna Valentina Launa Esparza – Hospital General José María Morelos y Pavón
-
Maris Molina – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea)
-
Martínez Bautista Mario – Hospital General Morelos ISSSTE
-
Martínez Ruiz Jonathan – Hospital General Morelos ISSSTE
-
Merino Ruiz Jesús Antonio – Hospital General José María Morelos y Pavón
-
Meza Aguilar Yaniel Adrián – Hospital General José María Morelos y Pavón
-
Michel Rojos Montoya (Femenina) – Hospital General José María Morelos y Pavón
-
Nathaniel David Brindis Murillo – Hospital General Zona 53
-
Nieto Chávez Marco Antonio – Hospital General José María Morelos y Pavón
-
Norma Chávez Ortega – CHEZ → INR
-
Omar Alejandro Garza – Hospital General Zona 53
-
Oscar Rubén – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea)
-
Ricardo Corona – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea)
-
Rivera Flores Esteban – CHEZ
-
Sánchez Blaz Juan Carlos – CHEZ → Hospital Balbuena
-
Sánchez Gil Fredi – CHEZ
-
Santiago Álvarez Edgar – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
-
Torres Álvarez Ana María – Hospital Regional Iztapalapa (Comunidad Europea)
-
Ubaldo García Cardona – CHEZ
-
Miguel Ángel Sánchez – ISSSTE Tláhuac
