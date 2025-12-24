Un 25 de diciembre como cualquier otro día: los países donde no se celebra la Navidad

La Navidad es una de las celebraciones más extendidas del planeta, pero no es universal. Aunque en gran parte del mundo occidental el 25 de diciembre está asociado con reuniones familiares, rituales religiosos y símbolos festivos, existen numerosos países donde esa fecha transcurre como un día laboral más, sin conmemoraciones oficiales ni significado cultural relevante.

El peso global de la Navidad se explica por la dimensión del cristianismo, religión que concentra a cerca de un tercio de la población mundial. Para millones de creyentes, la fecha conmemora el nacimiento de Jesucristo y ocupa un lugar central en el calendario litúrgico, acompañada de tradiciones como la Misa de Gallo, los belenes y diversas expresiones de fe pública y privada.

En los países de mayoría cristiana, la Navidad desbordó hace décadas el ámbito estrictamente religioso y se convirtió también en un fenómeno social y cultural. Árboles iluminados, coronas, intercambios de regalos y la figura de Santa Claus forman parte de una narrativa compartida que, aunque con variaciones locales, se repite en Europa, América y Oceanía.

Sin embargo, fuera de ese entorno cultural, la Navidad no tiene el mismo peso ni reconocimiento. En buena parte de Asia, Medio Oriente y África, donde predominan religiones como el islam, el hinduismo, el budismo o el judaísmo, el 25 de diciembre no está vinculado a festividades religiosas propias ni suele ser considerado día festivo oficial.

En varios países de tradición musulmana, por ejemplo, la vida cotidiana continúa sin alteraciones durante diciembre, ya que el calendario religioso se rige por otras celebraciones como el Ramadán o el Eid. Algo similar ocurre en naciones donde el hinduismo o el budismo estructuran la vida espiritual y social, con festividades que responden a ciclos y símbolos distintos a los del cristianismo.

También existen Estados donde, aun con minorías cristianas presentes, la Navidad no forma parte de la identidad nacional ni del calendario cívico. En estos casos, la celebración queda restringida a comunidades específicas, sin impacto en la dinámica general del país ni en su actividad económica o administrativa.

Este contraste cultural resulta especialmente visible para viajeros que recorren el mundo en diciembre. Mientras en ciudades occidentales el ambiente navideño domina calles y comercios, en otros destinos el mes transcurre sin decoraciones, sin música festiva y sin interrupciones por feriados, lo que ofrece una experiencia radicalmente distinta.

Para algunos turistas, estos países representan una alternativa atractiva para escapar del bullicio y la saturación típica de la temporada navideña. Para otros, son una muestra clara de cómo una celebración considerada global sigue siendo, en realidad, profundamente cultural y vinculada a contextos religiosos específicos.

Países que no celebran Nochebuena y Navidad en diciembre

En Europa, varios países de tradición cristiana ortodoxa no consideran el 25 de diciembre como feriado oficial, ya que celebran la Navidad en enero conforme al calendario juliano: Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Georgia y Armenia.

En Asia, el 25 de diciembre no figura como día festivo oficial en numerosos países donde predominan religiones distintas al cristianismo o donde la fecha no tiene reconocimiento civil: China, Japón, Corea del Norte, Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Nepal y Sri Lanka.

En Medio Oriente, la Navidad no es feriado oficial en gran parte de los países de mayoría musulmana, donde el calendario religioso se rige por otras festividades: Arabia Saudita, Irán, Afganistán, Pakistán, Qatar, Kuwait, Omán y Yemen.

En África, varios Estados tampoco reconocen el 25 de diciembre como día festivo nacional, ya sea por predominio religioso distinto o por tradiciones cristianas que celebran en enero: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Somalia, Etiopía y Egipto.

Como dato curioso, Uruguay sí marca el 25 de diciembre como día festivo, pero no lo denomina Navidad, sino Día de la Familia, una decisión histórica pensada para integrar a todas las creencias religiosas y mantener un calendario civil laico.

