Lista de útiles escolares 2025-2026: lo que pide la SEP para cada grado
Si aún no has comprado los útiles escolares para el regreso a clases, aquí te compartimos la lista oficial publicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026, que iniciará el lunes 1 de septiembre.
La SEP señaló que se trata de un listado básico de materiales para preescolar, primaria y secundaria. La intención es que los gastos de las familias sean moderados, ya que cada docente podrá complementar los útiles de acuerdo con el plan de trabajo y las necesidades de su grupo escolar.
Lista de útiles escolares para preescolar
En el caso de educación preescolar, los materiales se definirán en acuerdo entre educadoras y familias. Algunos de los sugeridos son:
-
Diferentes tipos de papel
-
Pinturas y pinceles
-
Lápices de colores
-
Brochas
-
Tijeras
-
Pegamento
-
Plastilina no tóxica
Lista de útiles escolares para primaria
La lista de útiles escolares para primaria publicada por la SEP está organizada por grado:
Primer grado
-
2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional
-
1 cuaderno de rayas tamaño profesional
-
Lápiz, goma, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo
-
Lápices de colores o pinturas de cera
Segundo grado
-
2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional
-
1 cuaderno de rayas tamaño profesional
-
Lápiz, bicolor, goma, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo
-
Lápices de colores o pinturas de cera
Tercer grado
-
2 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional
-
1 cuaderno de rayas tamaño profesional
-
Lápiz, bicolor, bolígrafo, goma, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo
-
Regla de plástico
-
Lápices de colores de madera
Cuarto, quinto y sexto grado
-
4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional
-
1 cuaderno de rayas tamaño profesional
-
Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, goma, sacapuntas y lápiz adhesivo
-
Tijeras de punta roma
-
Caja de lápices de colores de madera
-
Juego de geometría
Lista de útiles escolares para secundaria
En secundaria, la SEP determinó que cada estudiante deberá contar con:
-
1 cuaderno por cada asignatura (el tipo lo define cada docente)
-
Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, goma, sacapuntas, tijeras y lápiz adhesivo
-
Una caja de lápices de colores
-
Un juego de geometría
Adicionalmente, los maestros podrán solicitar materiales para educación física, artes, vida saludable o laboratorios, siempre en acuerdo con los padres de familia.