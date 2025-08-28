Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Nacional

Lista de útiles escolares 2025-2026: lo que pide la SEP para cada grado

Conoce qué útiles escolares pide la SEP en el ciclo 2025-2026 para cada grado de preescolar, primaria y secundaria.
Andrea Villarreal
28 agosto, 2025
Regreso a clases

Foto: Imagen generada con IA

Si aún no has comprado los útiles escolares para el regreso a clases, aquí te compartimos la lista oficial publicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026, que iniciará el lunes 1 de septiembre.

La SEP señaló que se trata de un listado básico de materiales para preescolar, primaria y secundaria. La intención es que los gastos de las familias sean moderados, ya que cada docente podrá complementar los útiles de acuerdo con el plan de trabajo y las necesidades de su grupo escolar.

Lista de útiles escolares para preescolar

En el caso de educación preescolar, los materiales se definirán en acuerdo entre educadoras y familias. Algunos de los sugeridos son:

Lista de útiles escolares para primaria

La lista de útiles escolares para primaria publicada por la SEP está organizada por grado:

Primer grado

  • 2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional

  • 1 cuaderno de rayas tamaño profesional

  • Lápiz, goma, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

  • Lápices de colores o pinturas de cera

Segundo grado

  • 2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional

  • 1 cuaderno de rayas tamaño profesional

  • Lápiz, bicolor, goma, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

  • Lápices de colores o pinturas de cera

Tercer grado

  • 2 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

  • 1 cuaderno de rayas tamaño profesional

  • Lápiz, bicolor, bolígrafo, goma, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

  • Regla de plástico

  • Lápices de colores de madera

Cuarto, quinto y sexto grado

Lista de útiles escolares para secundaria

En secundaria, la SEP determinó que cada estudiante deberá contar con:

  • 1 cuaderno por cada asignatura (el tipo lo define cada docente)

  • Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, goma, sacapuntas, tijeras y lápiz adhesivo

  • Una caja de lápices de colores

  • Un juego de geometría

Adicionalmente, los maestros podrán solicitar materiales para educación física, artes, vida saludable o laboratorios, siempre en acuerdo con los padres de familia.

