Lista de útiles escolares 2025-2026: lo que pide la SEP para cada grado

Si aún no has comprado los útiles escolares para el regreso a clases, aquí te compartimos la lista oficial publicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026, que iniciará el lunes 1 de septiembre.

La SEP señaló que se trata de un listado básico de materiales para preescolar, primaria y secundaria. La intención es que los gastos de las familias sean moderados, ya que cada docente podrá complementar los útiles de acuerdo con el plan de trabajo y las necesidades de su grupo escolar.

Lista de útiles escolares para preescolar

En el caso de educación preescolar, los materiales se definirán en acuerdo entre educadoras y familias. Algunos de los sugeridos son:

Diferentes tipos de papel

Pinturas y pinceles

Lápices de colores

Brochas

Tijeras

Pegamento

Plastilina no tóxica



Lista de útiles escolares para primaria

La lista de útiles escolares para primaria publicada por la SEP está organizada por grado:

Primer grado

2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional

1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, goma, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

Lápices de colores o pinturas de cera

Segundo grado

2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional

1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, goma, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

Lápices de colores o pinturas de cera

Tercer grado

2 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, bolígrafo, goma, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

Regla de plástico

Lápices de colores de madera

Cuarto, quinto y sexto grado

4 cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional

1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, goma, sacapuntas y lápiz adhesivo

Tijeras de punta roma

Caja de lápices de colores de madera

Juego de geometría



Lista de útiles escolares para secundaria

En secundaria, la SEP determinó que cada estudiante deberá contar con:

1 cuaderno por cada asignatura (el tipo lo define cada docente)

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, goma, sacapuntas, tijeras y lápiz adhesivo

Una caja de lápices de colores

Un juego de geometría

Adicionalmente, los maestros podrán solicitar materiales para educación física, artes, vida saludable o laboratorios, siempre en acuerdo con los padres de familia.