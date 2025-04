Los Cabos está listo para responder ante hechos violentos: Empresarios

Luego de los recientes hechos de violencia registrados en Los Cabos, el presidente ejecutivo del Consejo Coordinador, Julio Castillo Gómez, expresó su respaldo a las instituciones de seguridad y destacó la capacidad de respuesta que el municipio ha desarrollado para enfrentar crisis de este tipo.

Desde el sector empresarial se aseguró que existe plena confianza en el gobierno federal y en la infraestructura con la que hoy cuentan las fuerzas de seguridad para resguardar a la población y al destino turístico.

Específicamente en Los Cabos, no existen estas ventajas. Estamos confiados que el gobierno federal cuenta con una importante fortaleza en infraestructura y número de elementos”.

Hay una fortaleza que no es comparable, con la fortaleza de infraestructura del número de personal, de instalaciones, de equipo técnico, coordinación institucional; no hay comparativo.

Castillo Gómez recordó que la situación actual es muy distinta a la vivida hace siete años, cuando la violencia impactó gravemente la imagen del destino. Hoy, asegura, se cuenta con más elementos, cuarteles y presencia militar en la zona.

“Para que enfrenten cualquier tipo de reto que se llegue a presentar a cualquier ciudad del mundo. No es un tema que solo se tiene aquí, es en cualquier ciudad del mundo puede surgir este tipo de situaciones. La diferencia que tenemos ahorita en Los Cabos es que tenemos las fortalezas que no teníamos hace siete años. Hace siete años no teníamos un cuartel, 350 marinos en la zona o 250 elementos de la Guardia Nacional destacamento”.