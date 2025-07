¿Ofertón!, Little Caesars vende pizzas a solo 10 pesos

La cadena de comida rápida Little Caesars causó gran expectativa este martes 8 de julio tras lanzar una promoción limitada que ofrecía una pizza adicional por tan solo 10 pesos, generando largas filas y comentarios virales en redes sociales. La oferta estuvo disponible únicamente en algunas sucursales seleccionadas de Nuevo León, Coahuila y Gómez Palacio.

Durante la jornada, los clientes de Little Caesars pudieron acceder a la promoción al comprar una pizza de pepperoni con precio regular de 99 pesos y, con ello, adquirir una segunda pizza de queso por solo 10 pesos más. El precio total de ambas fue de 109 pesos, una oportunidad que muchos no quisieron desaprovechar.

La promoción se llevó a cabo entre las 10:00 y las 16:00 horas, generando una alta demanda en las sucursales participantes. Usuarios reportaron filas desde antes de que comenzara el horario de la oferta, evidenciando la popularidad de la marca y el impacto que tienen este tipo de estrategias promocionales.

Leer más: Precio del dólar HOY 9 de julio de 2025 en México

En redes sociales, imágenes y videos mostraron a decenas de personas esperando su turno en diferentes puntos donde Little Caesars implementó la promoción. Algunos consumidores afirmaron haber esperado más de una hora para recibir sus productos, aunque la mayoría coincidió en que “valió la pena por el precio”.

La franquicia aclaró que esta promoción de Little Caesars no aplicó en todo el país, sino únicamente en tiendas específicas de las entidades mencionadas. Además, se recomendó consultar directamente en cada establecimiento para verificar su participación, ya que no hubo un listado oficial en línea.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO