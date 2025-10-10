¡Ya está aquí! Little Nightmares 3 llega con una nueva pesadilla

El día ha llegado, Little Nightmares 3, uno de los videojuegos más esperados de 2025, ya está disponible a partir de este 10 de octubre, marcando un hito para los amantes del terror atmosférico y las aventuras de plataformas.

Desarrollado por Supermassive Games y distribuido por Bandai Namco Entertainment, esta tercera entrega promete mantener la esencia inquietante de la saga mientras introduce mecánicas frescas.

Novedades como el modo cooperativo online, permite a los jugadores explorar los horrores de The Nowhere junto a un amigo.

Con su lanzamiento multiplataforma, el juego está listo para cautivar a la comunidad gamer y cerrar el año con una experiencia inolvidable.

¿Qué hace especial a Little Nightmares 3?

Además del modo cooperativo, Little Nightmares 3 introduce nuevas mecánicas de juego que enriquecen la experiencia.

Los jugadores controlarán a Low y Alone, quienes deberán trabajar en equipo para superar los desafíos de The Nowhere, un mundo lleno de criaturas grotescas y entornos surrealistas.

La optimización para consolas de nueva generación asegura gráficos mejorados, con una dirección artística que resalta los detalles macabros y la atmósfera inmersiva que ha hecho famosa a la saga.

El lanzamiento de Little Nightmares 3 coincide con un año competitivo para la industria, con títulos como Battlefield 6 también buscando captar la atención de los jugadores. Sin embargo, la combinación de terror, narrativa y jugabilidad única posiciona a esta entrega como una de las joyas de 2025.

¿Cuál es el precio de Little Nightmares 3?

Los jugadores ya pueden adquirir Little Nightmares 3 en sus versiones físicas y digitales. Los precios en México son los siguientes:

Nintendo Switch : $889 MXN

PlayStation 5 : $849 MXN

Nintendo Switch 2 : $1,499 MXN

Xbox Series X|S: $819 MXN

La versión para PC está disponible en plataformas como Steam, con precios que varían según la región y las ediciones especiales que incluyen contenido adicional, como skins o banda sonora.