¡A romper el cochinito! Liverpool confirma su Venta Nocturna con ofertas únicas
La anticipación terminó. Liverpool, una de las tiendas departamentales más icónicas de México, confirmó oficialmente las fechas de su tercera y muy esperada Venta Nocturna del año 2025. Los consumidores ya pueden marcar sus calendarios, pues el maratón de ofertas se llevará a cabo del viernes 3 al domingo 5 de octubre.
Este anuncio, difundido a través del portal oficial de la marca, ha desatado el entusiasmo entre sus clientes, quienes ven en este evento la oportunidad perfecta para adelantar los regalos de Navidad y adquirir productos deseados a precios especiales.
Si bien los mayores beneficios están reservados para quienes utilizan las tarjetas de crédito Liverpool o Liverpool VISA, la tienda también ofrece descuentos atractivos para pagos con otras tarjetas bancarias e incluso en efectivo.
¿Por qué los clientes aman Liverpool?
El éxito de Liverpool no es casualidad; se fundamenta en una profunda conexión con sus consumidores. La marca goza de un 96 % de reconocimiento en México, lo que la convierte en la más conocida de su sector.
Su clientela, aunque diversa, se inclina hacia los Millennials (39 %) y la Generación Z (32 %), aunque mantiene una sólida base en la Generación X (26 %). Un dato revelador es que el 42 % de sus compradores provienen de hogares con ingresos altos, lo que subraya su posicionamiento en el mercado.
Esto demuestra una gran comodidad por parte del cliente, pues el 84% han demostrado volver a querer comprar en la tienda. De esta manera, Liverpool se consolida como la segunda marca con mayor fidelidad en el país.
