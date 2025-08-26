Milena Quiroga llama a denunciar la violencia contra mujeres en La Paz

En el marco de la conmemoración mensual del Día Naranja, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, encabezó una caminata por el Sendero de Paz, acompañada de ciudadanía, funcionarios municipales, estatales y federales, con el objetivo de visibilizar la violencia contra las mujeres y reforzar el llamado a la denuncia.

Durante el evento, la presidenta municipal subrayó que estas caminatas tienen un sentido más profundo que el ejercicio físico: buscan recordar a la población que la igualdad, la equidad y una vida libre de violencia son derechos fundamentales.

“Queremos que esta red que lucha contra la violencia hacia las mujeres sea cada vez más grande. El llamado es claro: no podemos callar, hay que denunciar”, expresó Quiroga.

La edil reiteró que, en caso de emergencia, las mujeres pueden marcar al 911 o acudir directamente al Centro de Justicia para las Mujeres —conocido como el edificio violeta— donde se brinda atención legal y psicológica especializada. Dicho espacio se ubica en la colonia Forjadores, en las inmediaciones de Soriana y la calle Carabineros.

La caminata, que partió desde el Centro Deportivo Municipal “El Piojillo” y recorrió cinco kilómetros por el libramiento Juan de Dios Ángulo hasta la calle J. Mújica, tuvo como mensaje central la unidad ciudadana frente a la violencia de género.

