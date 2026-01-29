Sheinbaum revela detalles de llamada con Trump sobre agenda bilateral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que tras la llamada que sostuvo este jueves con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, ambos equipos seguirán trabajando de manera conjunta en la agenda bilateral.

La mandataria calificó a través de su cuenta de X, la llamada como productiva y cordial: “Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington”, destacó.

Este contacto se da en medio de una serie de comunicaciones entre los mandatarios para abordar temas compartidos de seguridad, comercio e inversiones.

Sheinbaum explicó que la llamada con Trump retrasó la habitual conferencia matutina. Además resaltó que continuarán “avanzando en temas comerciales” y en el fortalecimiento de la relación entre ambos países tras más de una decena de contactos sostenidos.

El diálogo entre Sheinbaum y Trump se da en un contexto donde ambos gobiernos buscan consolidar canales de comunicación frente a desafíos regionales, como cooperación económica y asuntos diplomáticos complejos que también incluyen casos recientes de seguridad que han generado tensión.

Sheinbaum reafirmó que la comunicación con Trump será constante y que la cooperación seguirá siendo un eje central de la relación entre México y Estados Unidos.

