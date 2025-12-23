Llamadas al 911 por violencia de género superan los 495 mil reportes en México en 10 meses, revela SESNSP

El último informe sobre llamadas al número de emergencia 911 del SESNSP muestra que, en los primeros 10 meses de 2025, se documentaron 495 713 reportes de violencia de género en todo el país, lo que representa un preocupante volumen de solicitudes de auxilio relacionadas con distintos tipos de agresiones.

Los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLE) atendieron en promedio 1 604 reportes por día relacionados con violencia de género, una cifra que subraya la persistencia del problema en la vida cotidiana de mujeres y hombres en México.

Desglose de tipos de violencia

De acuerdo con los registros entre enero y octubre de 2025, las llamadas registradas incluyen:

241 657 reportes por violencia general.

233 995 por violencia de pareja, donde estados como Jalisco, Baja California y Quintana Roo figuran con altos números.

11 014 por acoso u hostigamiento sexual, con una notable participación de la Ciudad de México y Chihuahua.

6 760 por abuso sexual, destacando registros en Baja California, Chihuahua y CDMX.

2 287 por violación, con la capital del país también en los primeros lugares.

Entre las entidades que concentraron más reportes se encuentran Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Jalisco y Puebla, reflejando la amplitud geográfica del fenómeno.

Aunque la presentación de cifras del SESNSP brinda una radiografía detallada del uso de la línea de emergencia para denunciar violencia de género, expertos y organizaciones señalan que estas cifras podrían ser solo la punta del iceberg de un problema estructural en el país. Estudios recientes muestran que una proporción significativa de mujeres enfrentan barreras para reconocer y denunciar la violencia, incluyendo la falta de información sobre mecanismos de denuncia y marcos legales existentes.

El elevado número de llamadas y su distribución por tipo de agresión evidencian retos persistentes en la prevención, atención y erradicación de todas las formas de violencia con perspectiva de género en México.

