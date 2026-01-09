Profeco emite llamado a revisión para más de 38 mil vehículos Volkswagen y Seat en México

La Profeco informó que el llamado a revisión involucra 37 mil 972 vehículos Volkswagen y 380 unidades de la marca Seat, correspondientes a diversos modelos y años.

Los autos llamados a revisión podrían presentar un desperfecto en el airbag frontal del conductor, fabricado por la empresa Takata.

De acuerdo con la información oficial, en caso de un accidente con activación de la bolsa de aire, la carcasa del generador de gas podría desprender pequeños filamentos, lo que representa un riesgo de lesiones para los ocupantes del vehículo.

Entre los modelos Volkswagen involucrados se encuentran Passat (2012-2015), Passat CC (2016-2017), Crafter (2015-2016), Multivan (2015), NBB (2012-2018), Tiguan (2015-2017) y Transporter (2015).

En el caso de Seat, el llamado a revisión aplica para 380 vehículos de los modelos León 2017, Toledo 2018 y Ateca 2018, los cuales presentan el mismo tipo de desperfecto.

Estas alertas corresponden a actualizaciones de campañas previas iniciadas desde 2023 y que se mantendrán vigentes hasta 2026, según cada caso.

Profeco y Volkswagen emiten medidas preventivas sin costo

Adicionalmente, Profeco detalló que existe un llamado específico para 23 vehículos Tiguan Comfortline 2019, debido a un posible fallo en la bolsa de aire de la cabeza, marca Joyson Safety Systems.

Este modelo posee un inflador que podría romperse y expulsar fragmentos metálicos durante un accidente, lo que también podría causar lesiones a las y los pasajeros.

La dependencia federal subrayó que todas las revisiones y reparaciones serán completamente gratuitas para las personas consumidoras.

Volkswagen y Seat pusieron a disposición líneas telefónicas, correos electrónicos y plataformas digitales para que las y los propietarios verifiquen si sus vehículos están involucrados y agenden la revisión correspondiente.

Finalmente, la Profeco reiteró su compromiso de salvaguardar los derechos y la seguridad de la población consumidora, e invitó a consultar el Teléfono del Consumidor y sus canales oficiales para recibir orientación y seguimiento sobre estos llamados a revisión.

