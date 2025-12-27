Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 27 de Diciembre, 2025
La Paz

Autoridades de salud en Baja California Sur hicieron un llamado a la población a fortalecer la convivencia con familiares y amigos para proteger la salud mental en temporada decembrina
27 diciembre, 2025
Llaman a fortalecer la convivencia social en BCS para cuidar la salud mental durante vacaciones

Foto:Cortesia

La Secretaría de Salud de Baja California Sur instó a la ciudadanía a priorizar la convivencia social con familiares y personas cercanas como una medida efectiva para preservar el bienestar emocional, especialmente durante el periodo navideño y de fin de año. 

La directora del Hospital Psiquiátrico de La Paz, Rosa Isela Montelongo, explicó que mantener vínculos positivos, ya sea en reuniones presenciales o a través de llamadas y videollamadas, puede reducir significativamente niveles de estrés, ansiedad, tristeza y sentimientos de desesperanza, factores que suelen afectar la salud mental en estas fechas. 

Entre las recomendaciones emitidas por la especialista figuran evitar el aislamiento social, practicar ejercicio físico, mantener horarios de sueño saludables y realizar actividades recreativas que favorezcan la estabilidad emocional. Asimismo, Montelongo sugirió limitar el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes, así como cultivar pensamientos positivos basados en la gratitud y en metas personales.

Las autoridades de salud también resaltaron la importancia de normalizar el diálogo sobre la salud mental, con el objetivo de que las personas se sientan con mayor confianza para expresar sus emociones y buscar apoyo profesional cuando sea necesario.

