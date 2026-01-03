Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 3 de Enero, 2026
HomeLos CabosLlaman a propietarios de ganado a prevenir riesgos por animales sueltos en Los Cabos
Los Cabos

Llaman a propietarios de ganado a prevenir riesgos por animales sueltos en Los Cabos

Aunque los reportes por ganado suelto son menores frente a otros animales, las autoridades reconocen que es una problemática recurrente. Desarrollo Rural de Los Cabos llama a los propietarios a acercarse para recibir apoyo y evitar que el conflicto escale.
3 enero, 2026
0
20
Ganado suelto en Los Cabos: autoridades apuestan por el diálogo para evitar accidentes

IMG: Archivo Tribuna de México

La presencia de ganado suelto en carreteras y zonas urbanas de Los Cabos continúa siendo una problemática recurrente que, aunque representa un número menor de reportes en comparación con animales domésticos, mantiene en alerta a autoridades y productores por los riesgos de accidentes, conflictos legales y sanciones posteriores.

Ante este escenario, rancheros y autoridades municipales buscan evitar que el problema “trascienda”, apostando por el diálogo y el acompañamiento antes que por medidas punitivas. Así lo expuso Raúl Montaño Ojeda, director de Desarrollo Rural en Los Cabos, quien señaló que la dependencia ha sostenido acercamientos directos con propietarios de ganado para atender las causas que originan que los animales se encuentren fuera de sus predios.

De acuerdo con el funcionario, información proporcionada por el Juzgado Cívico indica que los reportes por ganado suelto son menores frente a otros animales; sin embargo, reconoció que se trata de una situación constante. Como parte de las acciones recientes, cuatro ganaderos han sido citados con el objetivo de brindarles apoyo y evitar que la problemática escale.

“La dependencia de Desarrollo Rural no es una autoridad competente para poder sancionar ni decirles cómo hacer las cosas, estamos para apoyarlos, pero sí estamos de la mano trabajando con los jueces cívicos, la representación del gobierno del estado y con la Guardia Nacional División Carreteras”, explicó Montaño Ojeda.

Detalló que, al tener conocimiento de quiénes son los propietarios del ganado detectado en carreteras o zonas urbanas, el personal de la dependencia se comunica directamente con ellos para conocer los motivos por los cuales los animales se encuentran fuera de sus terrenos y buscar soluciones conjuntas.

“Aprovecho para decirles que se acerquen a las oficinas; si traen ganado en las carreteras o zonas urbanas, que nos busquen para ver la manera de cómo apoyarlos y no trascienda el problema”, añadió.

En este contexto, el director de Desarrollo Rural explicó que una de las principales necesidades de los ganaderos del municipio está relacionada con la mejora de sus corrales, principalmente la falta de materiales como alambre de púas, malla, láminas y postes, lo que en algunos casos propicia que el ganado salga de los predios.

Por ello, reiteró el llamado a las personas que cuenten con ganado en el municipio a acercarse a la dependencia, con el fin de canalizar apoyos que permitan mejorar la infraestructura de contención y reducir riesgos tanto para los productores como para la ciudadanía.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasGanadoH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Líderes mundiales evitan las vías institucionales para opinar sobre Venezuela

Siguiente articulo

Marco Rubio asegura que Maduro fue arrestado para ser juzgado en Estados ...