Llaman a propietarios de ganado a prevenir riesgos por animales sueltos en Los Cabos

La presencia de ganado suelto en carreteras y zonas urbanas de Los Cabos continúa siendo una problemática recurrente que, aunque representa un número menor de reportes en comparación con animales domésticos, mantiene en alerta a autoridades y productores por los riesgos de accidentes, conflictos legales y sanciones posteriores.

Ante este escenario, rancheros y autoridades municipales buscan evitar que el problema “trascienda”, apostando por el diálogo y el acompañamiento antes que por medidas punitivas. Así lo expuso Raúl Montaño Ojeda, director de Desarrollo Rural en Los Cabos, quien señaló que la dependencia ha sostenido acercamientos directos con propietarios de ganado para atender las causas que originan que los animales se encuentren fuera de sus predios.

De acuerdo con el funcionario, información proporcionada por el Juzgado Cívico indica que los reportes por ganado suelto son menores frente a otros animales; sin embargo, reconoció que se trata de una situación constante. Como parte de las acciones recientes, cuatro ganaderos han sido citados con el objetivo de brindarles apoyo y evitar que la problemática escale.

“La dependencia de Desarrollo Rural no es una autoridad competente para poder sancionar ni decirles cómo hacer las cosas, estamos para apoyarlos, pero sí estamos de la mano trabajando con los jueces cívicos, la representación del gobierno del estado y con la Guardia Nacional División Carreteras”, explicó Montaño Ojeda.

Detalló que, al tener conocimiento de quiénes son los propietarios del ganado detectado en carreteras o zonas urbanas, el personal de la dependencia se comunica directamente con ellos para conocer los motivos por los cuales los animales se encuentran fuera de sus terrenos y buscar soluciones conjuntas.

“Aprovecho para decirles que se acerquen a las oficinas; si traen ganado en las carreteras o zonas urbanas, que nos busquen para ver la manera de cómo apoyarlos y no trascienda el problema”, añadió.

En este contexto, el director de Desarrollo Rural explicó que una de las principales necesidades de los ganaderos del municipio está relacionada con la mejora de sus corrales, principalmente la falta de materiales como alambre de púas, malla, láminas y postes, lo que en algunos casos propicia que el ganado salga de los predios.

Por ello, reiteró el llamado a las personas que cuenten con ganado en el municipio a acercarse a la dependencia, con el fin de canalizar apoyos que permitan mejorar la infraestructura de contención y reducir riesgos tanto para los productores como para la ciudadanía.

