Entre llantos y abrazos, inicia el ciclo escolar en el kínder Pericue

El primer día de clases en el kínder Pericue, ubicado en la colonia 4 de Marzo en Cabo San Lucas, estuvo lleno de emociones: pequeños que entre lágrimas dejaron el hogar por unas horas y padres que enfrentaron la difícil tarea de acompañarlos en esta nueva etapa del ciclo escolar 2025–2026.

En la entrada del plantel, algunos niños lloraban buscando la mirada de sus padres, quienes trataban de transmitir seguridad y confianza. Tal fue el caso de Elías Humberto, padre de familia, quien compartió lo complicado que resultó dejar a su hijo en el aula por primera vez.

“El primer día la verdad sí nos ponemos muy tristes. Pobrecito de mi hijo, lloraba mucho y yo me sentía mal también, no lo queríamos dejar y nos teníamos que esperar en la puerta. Muchas veces le teníamos que decir que aquí lo esperábamos. Pero ahorita ya estamos bien y felices. Mi otra hija entró a la primaria y está muy contenta”.

📚 Padres destacan seguridad escolar en Los Cabos

Más allá del apego emocional, algunos padres expresaron su preocupación por la seguridad escolar en Cabo San Lucas. Para Yaneth Cortés, madre de familia, la tranquilidad de dejar a su hijo en un espacio protegido es tan importante como el propio inicio escolar.

“Sí es muy difícil porque estás acostumbrado a estar con tus hijos y después dejarlos te deja pensando si algo les puede pasar. Muchas veces nos pasa que no nos sentimos seguros, pero en particular en esta escuela sí nos sentimos tranquilos de dejar a nuestro hijo; sabemos que el ir a clases le va a beneficiar para su futuro”.

👨‍🏫 Regreso a clases en Baja California Sur

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública en Baja California Sur (SEP BCS), para el ciclo escolar 2025–2026 regresaron a las aulas alrededor de 150 mil estudiantes de educación básica en todo el estado. Aunque muchas familias ya cuentan con un espacio asegurado, otras aún buscan lugar en las escuelas o trabajan en completar la lista de útiles escolares.

