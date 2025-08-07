Llave MX será requisito para tramitar la Beca Rita Cetina 2025

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México que ahora requiere contar con una cuenta Llave MX para su trámite.

Inicialmente, se centró en alumnos de secundaria, proporcionando un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, con 700 pesos adicionales por cada alumno extra de secundaria en la misma familia.

A partir de septiembre de 2025, el programa ampliará su cobertura, abriendo nuevos registros para estudiantes de preescolar y primaria.

Sin el registro en Llave MX no será posible realizar el trámite de esta beca, por lo que es de suma importancia que realicen cuanto antes la creación de la cuenta.

¿Qué es la Llave MX y por qué es obligatoria?

La Llave MX es una plataforma oficial del Gobierno de México que funciona como un sistema de autenticación digital unificado, permitiendo a los usuarios acceder a diversos trámites y servicios federales y estatales con un solo perfil, eliminando la necesidad de trasladarse a oficinas o hacer filas.

Para la Beca Rita Cetina, es el medio esencial y obligatorio para iniciar la solicitud de registro, sin importar si es la primera vez que te registras o si necesitas renovar tu información. Además de la Beca Rita Cetina, esta herramienta también será utilizada para el registro en otros programas del Bienestar, como las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, con el objetivo de concentrar la información personal en un solo lugar.

¿Qué necesitas para crear tu cuenta Llave MX?

Para registrarte en la plataforma, solo necesitas:

CURP

Correo electrónico activo

Número de teléfono móvil

Una identificación oficial digitalizada (INE, pasaporte o acta de nacimiento)

Puedes iniciar tu registro en el sitio oficial: https://llave.gob.mx



¿Cuándo inicia el trámite de la Beca Rita Cetina?

Aunque aún no se publica la fecha exacta de apertura del sistema, autoridades estatales han anunciado que el preregistro iniciará en los próximos días, por lo que se recomienda tener lista la cuenta Llave MX antes del inicio de inscripciones.

