Llave MX: así funciona la identidad digital del Gobierno para trámites y becas

La Llave MX se ha convertido en la identidad digital oficial del Gobierno de México. Está diseñada para que los ciudadanos realicen trámites y accedan a programas sociales de forma rápida y segura, sin necesidad de acudir a oficinas.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, esta herramienta es fundamental para quienes buscan registrarse o dar seguimiento a apoyos como las Becas Rita Cetina y Benito Juárez. Concentra en un solo perfil la información personal y permite autenticar al usuario en distintas plataformas.

Para crear una cuenta, el ciudadano debe ingresar a www.llave.gob.mx, capturar su CURP y confirmar sus datos personales. También debe registrar un medio de contacto, ya sea teléfono o correo electrónico. El sistema solicita generar una contraseña segura y aceptar el aviso de privacidad. Una vez validada la información, la cuenta queda lista para usarse en trámites digitales.

Entre sus ventajas principales están el ahorro de tiempo, la seguridad en el acceso a programas sociales y la posibilidad de dar seguimiento en línea a distintos servicios gubernamentales.

Actualmente, la plataforma ya se utiliza en trámites de educación, salud y programas sociales. De manera especial, es clave para el registro de beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez.

