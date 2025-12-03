La estrella de Sex Education, Aimee Lou Wood, llega a México con la exclusiva serie “Film Club”

Filmelier+ cierra el año en lo más alto con el estreno de su primera serie exclusiva, titulada Film Club, en el mercado de México. La plataforma de streaming, que es una referencia en cine en América Latina, estrena esta producción a menos de dos meses de su primera emisión original.

El debut del primer episodio de Film Club está programado para el 4 de diciembre, y los cinco capítulos restantes llegarán semanalmente a partir de esa fecha.

LEE MÀS: Crisis de ‘La Chica Dorada’: Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión en Miami

La trama de Film Club y los actores principales

La serie Film Club es una comedia romántica que incorpora toques de drama, centrada en la vida de dos cinéfilos llamados Tom y Evie. Ambos comparten un club de cine semanal, un espacio donde sus sentimientos no expresados comienzan a intensificarse.

La tensión romántica se dispara cuando Tom decide mudarse por motivos laborales, dejando a Evie con poco tiempo para confesar sus sentimientos antes de perderlo para siempre.

Los actores principales de esta exclusiva son:

Aimee Lou Wood, reconocida por sus papeles en Sex Education y The White Lotus

Owen Cooper de Adolescencia.

Ambos protagonistas son nominados al Emmy, confirmando el calibre del elenco para este lanzamiento en Filmelier+.

Estrenos de diciembre: Comedias románticas y drama psicológico

La programación de diciembre de Filmelier+ incluye múltiples películas que llegarán a lo largo del mes. Otro estreno exclusivo confirmado para el 4 de diciembre es la cinta Un buen chico indio.

incluye múltiples películas que llegarán a lo largo del mes. Otro estreno exclusivo confirmado para el 4 de diciembre es la cinta Un buen chico indio. Esta comedia romántica, protagonizada por Jonathan Groff y Karan Soni , sigue a un reservado médico indio-estadounidense. Él presenta a su prometida blanca, una artista, a su familia tradicionalista, provocando un divertido choque de culturas.ç

, sigue a un reservado médico indio-estadounidense. Él presenta a su prometida blanca, una artista, a su familia tradicionalista, provocando un divertido choque de culturas.ç Más adelante, el 18 de diciembre se suma a la plataforma “Por puro placer”, que combina drama psicológico y romance. La historia se centra en una estudiante de doctorado en París que explora su sexualidad y descubre una pasión inesperada por una compañera bailarina en un club de striptease.

Especial navideño y otros títulos

LEE MÀS: Univisión revela cartelera de artistas para las Mañanitas a la Virgen en la Basílica

Para celebrar la Navidad, el 25 de diciembre se estrena la comedia dramática Christmas Eve in Miller’s Point. La película muestra a dos primos adolescentes que buscan una conexión mutua y libertad mientras deambulan por una noche nevada en Long Island. El elenco incluye a Ben Shenkman, Michael Cera y Francesca Scorsese.

Otros títulos que se integran al catálogo curado de la plataforma son la animación Capitán Diente de Sable y el diamante mágico y los títulos Inconscientes y Que Dios nos perdone, programados para el 11 de diciembre. Además, los suscriptores podrán ver ¡Atraco! el 18 de diciembre y Los Elfkins el 25 de diciembre.

Filmelier+, creada por SOFA DGTL, se distingue por su curaduría de cine en América Latina, ofreciendo obras premiadas y títulos de culto de diversos géneros.