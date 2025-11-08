¡Llega la Navidad a New York! Inicia instalación del árbol navideño en el Rockefeller Center

El árbol navideño fue instalado este sábado 8 de noviembre, marcando el inicio de la temporada navideña . Este 2025, el árbol navideño de Nueva York es un abeto noruego de 75 años , que fue donado por una familia de East Greenbush.

¡Merry Christmas NY! La Navidad ha llegado a la Gran Manzana este sábado, pues ha iniciado la instalación del icónico árbol navideño en el Rockefeller Center de Nueva York .

Medios estadounidenses, han señalado que el árbol pesa aproximadamente 11 toneladas y fue cortado el pasado jueves 6 de noviembre y transportado a la ciudad de Nueva York para concretar su instalación este fin de semana. Se espera que sea adornado con más de 50,000 luces LED multicolores y coronado con una estrella Swarovski que contiene más de tres millones de cristales.

La llegada del enorme árbol de Navidad fue presenciada por una multitud de personas, quienes se mostraron emocionados y no dudaron en captar el bello momento con sus celulares. El periódico New York Post describió la escena como “surrealista” debido a la presencia de la gran cantidad de espectadores.

Este evento no solo enciende las luces de la ciudad, sino también el espíritu navideño en los corazones de todos los que lo presencian.

La instalación del árbol de Rockefeller es un símbolo de esperanza y unidad que atrae a neoyorquinos y turistas de todo el mundo.

Este 2025, el encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center, Nueva York, está programado para el miércoles 3 de diciembre de 2025, durante una transmisión en vivo que se espera sea vista por millones de personas.