Llega PlayStation 2025 Wrap-Up: Descubre las horas que dedicaste a jugar

PlayStation ha lanzado oficialmente su “PlayStation 2025 Wrap-Up“, sumándose a las revisiones de fin de año de plataformas digitales. Es momento de que los usuarios descubran cuánto tiempo dedicaron exactamente a jugar en sus consolas durante el año que termina.

Los jugadores de PlayStation 4 y PlayStation 5 tienen acceso a este resumen anual desde ahora hasta el 8 de enero de 2026. El objetivo es que los usuarios puedan revisar todos los logros, estadísticas detalladas y los juegos disfrutados a lo largo de 2025.

Acceder a esta experiencia es sencillo: solo se requiere visitar la página oficial del PlayStation 2025 Wrap-Up e iniciar sesión con la cuenta correspondiente. Este compendio detalla los cinco juegos principales según las horas de dedicación, incluyendo el porcentaje de tiempo que representaron en el total de juego.

¿Qué revela el PlayStation Wrap-Up sobre tu estilo de juego?

El informe ofrece métricas específicas, como el historial de trofeos obtenidos y las estadísticas sociales del jugador durante 2025. Además, se puede conocer el estilo de juego predominante y revisar las estadísticas de actividad desglosadas mes a mes.

PlayStation Wrap-Up calcula el número total de horas que se jugaron en la consola a lo largo de todo el periodo. Los usuarios reciben una recompensa por completar el proceso de revisión de su resumen anual.

Es importante tener en cuenta que las horas de juego se seguirán sumando hasta el final de 2025. Se aconseja volver a revisar el informe antes del 8 de enero para asegurar que se obtenga el resumen más completo y finalizado de la actividad del año.