Consumo local con sabor a fiesta: llega el “Viernes Muy Mexicano”

Con el objetivo de fortalecer la economía nacional, promover el consumo local y celebrar la identidad mexicana, se presentó la estrategia “Viernes Muy Mexicano”, una campaña impulsada por la Concanaco Servytur, con respaldo de la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (ANEF).

Este programa invita a que, cada último viernes del mes, comercios, restaurantes, artesanos y prestadores de servicios en todo el país ofrezcan descuentos, promociones y experiencias mexicanas para incentivar la compra de productos y servicios nacionales.

“Iniciamos este viernes 26 de septiembre promocionando lo hecho en México. Invitamos a los comercios a registrarse en la página oficial de ‘Viernes Muy Mexicano’ para promover sus productos y fortalecer la convivencia familiar”, declaró Elva Castillo Verduzco, consejera nacional de Concanaco en Baja California Sur.

Castillo Verduzco explicó que la campaña tiene un enfoque inclusivo, buscando la participación de restaurantes, tiendas, productores locales, negocios turísticos y fabricantes. Por ejemplo, algunos restaurantes ofrecerán platillos típicos mexicanos a precios especiales cada viernes, para fomentar la convivencia familiar y el apoyo a la gastronomía local.

🌮 ¿Cómo participar en “Viernes Muy Mexicano”?

Los negocios interesados pueden registrarse en el sitio web oficial del programa. Al hacerlo, recibirán:

Un distintivo oficial con la leyenda “Aquí se vive un Viernes Muy Mexicano”.

Un póster físico para colocar en su establecimiento.

Un código QR que conectará a los consumidores con un mapa digital nacional, donde podrán encontrar promociones cercanas.

La convocatoria está abierta para:

Artesanos

Comercios locales

Productores mexicanos

Prestadores de servicios

Negocios turísticos

🥳 Una fiesta de identidad, tradición y economía

El “Viernes Muy Mexicano” busca convertirse en una tradición mensual que combine identidad nacional, apoyo a lo local y reactivación económica. Con esta estrategia, se espera incentivar el orgullo por lo hecho en México y fomentar un consumo más consciente, solidario y sostenible.

